الأردنية للطيران تبدأ إستعداداتها للتشغيل الدولي مع إستمرار تشغيل رحلاتها إلى العقبه بأسعار تشجيعيه

وطنا اليوم- إستكملت الأردنية للطيران إستعداداتها الفنية واللوجستية للبدء بتشغيل الرحلات الدولية بالتزامن مع إعلان الحكومة الأردنية بإعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام حركة النقل الجوي الدولي بين المملكة والدول المصنفة بالدول الخضراء وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية والتي ستكون في بداية الفتره الاولى من التشغيل مقتصرة على 9 دول كما تم الاعلان عنه مؤخرا من قبل الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية .

السيد أسامه قنطار(نائب المدير العام للشؤون التجارية) أشار إلى أن الشركة ساهمت خلال الشهر الماضي وفور الإعلان عن بدء التشغيل للرحلات الداخلية بتشغيل طائراتها إلى العقبة وباسعار تشجيعية ومدعومة من برنامج أردنا جنة الذي أطلقتة وزارة السياحة من خلال هيئة تنشيط السياحة والذي أعاد النشاط الاقتصادي والسياحي الى منطقة المثلث الذهبي الممتد من العقبه ووادي رم والبتراء والتي باتت تشهد إزدحاماًغير مسبوق في هذه الفتره الموسمية والتي ساهمت فيه الأردنية للطيران بالجزء الأكبر حيث نقلت أكثر من 5000 سائح بين عمان والعقبة على مَتنِ طائراتها والتي تميزت حسب إستطلاعات آراء المسافرين بدقة المواعيد والخدمات المميزة وسهولة الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والأمنية للمحافظه على سلامة الركاب وإستمرار التقيد بالإجراءات الصحيه والوقائيه المتبعه حسب تعليمات وزارة الصحه الأردنية لمنع إنتشار فيروس كورونا .

و أضاف قنطار أن الشركة وفور الإعلان عن فتح المطار للتشغيل الدولي للمناطق الخضراء بدأت بالتحضير للتشغيل إلى بعض هذه الدول والتي من ضمنها قبرص وتايلند والصين والتي ستبدأ الشركة بتشغيل الرحلات الجوية ضمن الضوابط والمعايير الدولية المتبعهإليها في برنامج تشغيلي يبدأ بواقع رحلتين إسبوعياًإلى قبرص – لارنكا إعتباراً من 11- آب القادم ومن ثم ترتفع عدد الرحلات إلى 4 رحلات إسبوعياً بداً من العشرين من الشهر القادم وبأسعار منافسة تبدأ من 40 دينار للمقطع الواحد بدون ضرائب ورسوم المطارات وذلك ضمن خطة إقتصادية لتوطين الأموال الاردنية محلياً من خلال إستخدام الشركات الوطنيه للسفر من وإلى الأردن وبالتعاون مع فئات الشعب الراغبه بالسفر لتفعيل الحس الوطني في دعم الإقتصاد الوطني والإنتاج المحلي والشركات الوطنيه .

هذا وستستكمل الشركة الخطط التشغيلية بالقريب العاجل وفور الحصول على الموافقات الصينيه للبدء بالتشغيل الى الصين – بكين – وكوانزو – بواقع رحلتين إسبوعياً لتوسيع قاعدة التبادل السياحي والتجاري بين الصين والأردن بعد إعلان الصين من ضمن الدول المصنفة خضراء وفي ضوء التقدم العلمي في تطوير اللقاح والدواء والفحص السريع الذي حصلت عليه من خلال منظمة الصحه العالميه .

هذا ويذكر أن الشركة الاردنية للطيران تشغل ضمن رحلاتها المنتظمة والشارتر طائرات من طراز ايرباص 330 و 320 وبوينغ 767 و737-300 وفي القريب العاجل سيتم إدخال طائرات من طراز بومبردير Q400-dash 8 للتشغيل المحلي والإقليمي ضمن خطة تشغيلية تتخذ من مطار الملك حسين الدولي في العقبه قاعدة لإنطلاقها إلى دول الجوار ولتسيير رحلات داخلية بواقع كل 6 ساعات رحلة جويه بين عمان والعقبه فيما يسمى بالرحلات المتتابعه على مدار ال 24 ساعه يومياً .

هذا ويذكر ان الشركة التي يعمل بها ما يزيد عن 750 موظف في مختلف التخصصات شبه متوقفه عن التشغيل منذ تاريخ 17- 3 بسبب جائحة كورونا وتعد من القطاعات الأشد تضرراً من هذه الجائحه وبدأت بإعادة التشغيل التدريجي إبتداءا بالرحلات الجويه المحليه منذ ال 17 حزيران الماضي وستبدا بالتشغيل الدولي إعتباراً من 11- 8 القادم .