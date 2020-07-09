انجاز 40 بالمئة من مشروع توسعة مدينة الحسن الصناعية

وطنا اليوم - وصلت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة الرابعة لمدينة الحسن الصناعية إلى 40 بالمئة، تضمنت تسوية قطع الأراضي وخزانات المياه وإنشاء الطرق وإقامة المباني الصناعية الجاهزة بمساحات مختلفة بكلفة بلغت 4 ملايين دينار، حسب مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد.

وقال جويعد أثناء جولة ميدانية لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، لموقع المشروع، إن التوسعة تنفذ على مساحة 200 دونم على الحدود الشمالية للمدينة وتشمل تقسيم أرض المشروع إلى قطع أراض صناعية تقارب (34) قطعة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، إضافة لتنفيذ مصانع نمطية بمساحة تقريبية تصل إلى 18 ألف متر مربع، فضلا عن تنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الصناعية.

وبين أن أعمال التنفيذ في مشروع التوسعة التي بدأت، خلال العام 2019، تأتي بعد إشغال المراحل الثلاث الأولى من المدينة التي تشهد طلبا استثماريا عاليا في مختلف المجالات الاستثمارية الصناعية، وتشمل تطوير أراض صناعية وتنفيذ مبان صناعية جاهزة.

وجاءت التوسعة الجديدة الرابعة بعدما جرى إشغال التوسعة الثالثة بالكامل والتي أعلن عنها ونفذت خلال العام 2013، حيث قاربت مساحتها 145 دونما وتضمنت 25 قطعة استثمارية ومبان صناعية مساحتها الإجمالية 11500 متر مربع موزعة على 16 مصنعا نمطيا.

يذكر أن مدينة الحسن الصناعية التي تأسست عام 1991 تعتبر أول منطقة صناعية مؤهلة في الأردن وتبلغ مساحتها الإجمالية 1178 دونما، فيما تعتبر ثاني المدن الصناعية التي تقيمها شركة المدن الصناعية في المملكة بعد مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في سحاب، حيث تقع بالقرب من المنافذ الحدودية مع سوريا والعراق وتضم 140 شركة صناعية عاملة في عدة مجالات صناعية، بحجم استثمار يقارب 272 مليون دينار، حيث بلغ حجم صادراتها 55 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي، ووفرت قرابة 35 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات الوظيفية.