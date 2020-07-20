الرئيسية | بنوك وشركات شيفرون تشتري نوبل إنرجي بقيمة 5 مليارات دولار

وطنا اليوم-عمان:قالت شركة النفط العملاقة شيفرون اليوم الاثنين إنها اتفقت على شراء نوبل إنرجي (الشركة التي تعاقدت معها شركة الكهرباء الوطنية لشراء غاز بقيمة 10مليار من الكيان الصهيوني) في صفقة مبادلة أسهم، تقدر على أساسها قيمة منتج النفط والغاز الذي يتخذ من هيوستون مقرا بنحو خمسة مليارات دولار.

ويقدر العرض قيمة سهم نوبل عند 10.38 دولارات بما يعادل 0.1191 سهم من أسهم شيفرون، أي بزيادة 7.5 بالمائة على سعر سهم نوبل عند الإغلاق يوم الجمعة. وبحساب ديون نوبل الضخمة، تصل قيمة الصفقة إلى حوالي 13 مليار دولار.

وباستحواذها على أصول نوبل، توسع شيفرون نطاق حضورها في حوض كولورادو والحوض البرمي في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وتضيف الصفقة أيضا إلى أصول شيفرون في شرق البحر المتوسط وغرب إفريقيا وتحقق وفرا محتملا في التكاليف السنوية بقيمة 300 مليون دولار.

يأتي عرض شيفرون بعد مرور أكثر من عام على اضطرارها إلى التخلي عن عرض للاستحواذ على أناداركو بتروليوم التي فازت بها أوكسيدنتال بتروليوم.

وتضرر منتجو النفط الصخري بشدة مع انهيار أسعار النفط في إبريل/ نيسان بسبب جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار دارت لفترة وجيزة بين السعودية وروسيا، مما دفع العديد من الشركات إلى التماس الحماية القضائية من الإفلاس.

وفي حين أن الأسعار تعافت من أدنى مستوياتها، فإنها ما زالت ضعيفة إذ تنذر موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بعرقلة انتعاش الطلب على الوقود.

(رويترز)

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