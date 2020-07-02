الرئيسية | بنوك وشركات المركزي: الموافقة على 76.2% من طلبات دعم الشركات

وطنا اليوم-عمان:أكد البنك المركزي، الاثنين، الموافقة على 3,942 طلب ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة كورونا بقيمة 380.8 مليون دينار، أي ما نسبته 76.2% من اجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج.

وقال البنك، في بيان له، إن قيمة متوسط القروض الموافق عليها بلغت 96.6 ألف دينار، مشيرا إلى أن حوالي 95% من عدد الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 250 ألف دينار.

وقال البيان، إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تلقى ما نسبته 36.5% من قيمة القروض الموافق عليها، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 19.8%.

ولفت إلى أن قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب واجور العاملين بلغت ما نسبته 43% من قيمة الطلبات الموافق عليها، وبقيمة تقارب 163 مليون دينار، وبما يخدم 79.1 ألف عامل على رأس عمله.

يشار إلى أن البنك المركزي ومنذ بداية ازمة كورونا قدم أيضاً تسهيلات أخرى خارج نطاق هذا البرنامج بمبلغ 144.2 مليون دينار تم منحها من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، ساهمت بتوفير رواتب لنحو 38.1 ألف عامل بقيمة بلغت 45.4 مليون دينار، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من كلا البرنامجين حوالي 208.4 مليون دينار ساهمت في خدمة حوالي 117.2 ألف عامل على راس عملهم. علماً بان برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار قد ساهم حتى تاريخه في تمويل 1,272 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 915 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 12,116 فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.

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