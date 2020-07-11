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قبول البحث الثالث للدكتورة إيمان العمايرة ونشره بالمجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث
وطنا اليوم-عمان:تم قبول البحث الثالث للدكتورة إيمان العمايرة " مديرة المدارس الاساسية الاولى " بعنوان (( فاعلية استخدام استراتيجية الكرسي الساخن لتدريس النصوص القرائية في فهم المقروء وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف السادس الأساسي في الأردن).حيث تم نشره في المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث يوم السبت 11-7-2020.
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