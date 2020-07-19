وطنا اليوم-عمان:حصلت شركة LG Electronics (LG) على جائزة الابتكار في الحفل الـ28 لتوزيع جوائز أفضل مورّدي العام، الذي نظمته شركة جنرال موتورز العملاقة للسيارات هذا العام. وتسلمت LG الجائزة عن ابتكارها مع شركة LG Display الشقيقة عن تقنية قمرة القيادة P-OLED الثورية في كاديلاك إسكاليد 2021 التي تم تطويرها.

هذا العام، أكثر من 100 شركة من 15 دولة اختيرت كأفضل موردي GM، إلا أن 5 منها فقط حصلت على جائزة الابتكار المرموقة. وأشيد بكل من LG Electronics و LG Displayلتقديمهما تقنيات رائدة للسيارات وقطع تعزز قدراتها وتجربة القيادة. تجدر الإشارة الى أنها المرة الثانية التي يتم فيها اختيار "إل جي" كمورّد شركة جنرال موتورز للعام، بعدما حصلت على جائزة Overdrive عام 2016 مع LG Chem بفضل توريد تقنيات وقطع مبتكرة لأعمال السيارات الكهربائية لدى جنرال موتورز.

ولا تنحصر أهمية تقنية قمرة القيادة P-OLED في كاديلاك إسكاليد 2021 بكونها الجزء الأكثر أهمية في السيارة الرباعية الدفع الرائعة، بل هي مهمة أيضاً لكون حل قمرة القيادة الرقمية المتقدم من "إل جي" يُستخدم لأول مرة في مركبة تجارية. وتتكون شاشة الـ38 بوصة من ثلاث لوحات عرض P-OLED منفصلة، أكبرها 16.9 بوصة. تُستخدم لوحة المعلومات لعرض المعلومات الأساسية عن السيارة بشاشاتها الثلاث المنحنية، بينما يعمل النظام المركزي المتكامل كشاشة معلومات ترفيهية للصوت والفيديو والملاحة السهلة. يوفر نظام العرض المتكامل المستقبلي من "إل جي" للسائقين زاوية رؤية واسعة ومرونة تصميم لا مثيل لها وواجهة مستخدم متقدمة للغاية.

تواصل LG Electronics العمل بشكل وثيق مع جنرال موتورز في مختلف القطاعات، ومنذ عام 2015 ، تم توريد 11 جزءاً مهماً من المركبات، بما في ذلك أنظمة المعلومات والترفيه ومجموعات الأدوات ومكونات القيادة، لسيارة جنرال موتورز الكهربائية الرائدة، شيفروليه بولت إي في.

وفي هذا الإطار، قال رئيس شركة "إل جي" لحلول مكونات المركبات كيم جين يونغ: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا من قبل شركة رائدة في صناعة السيارات مثل جنرال موتورز، وسنواصل في "إل جي" السعي لنكون شريكاً يفهم احتياجات عملائنا وينمو معهم"، مضيفاً: "تشترك جنرال موتورز و"إل جي" في التصور الذي يضعانه لمقصورة السيارة كنظام متكامل من أحدث طراز يتيح للسائقين اصطحاب وسائل الراحة المنزلية معهم".