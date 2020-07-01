الرئيسية | بنوك وشركات مصير مجهول لمشروع مصفاة البترول في معان

وطنا اليوم-عمان:بات مصير مصفاة البترول التي أعلن عن توجه لإنشائها في محافظة معان جنوبي المملكة مجهولا، في ظل عدم تلقي وزارة الطاقة والثروة المعدنية طلبا مستوفيا للشروط، وفق مصدر مسؤول في الوزارة.

وقال المصدر في تصريح ، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية لم تتلق طلبات مستوفية الشروط والإجراءات الخاصة بترخيص إنشاء مصفاة بترول جديدة ومجمع بتروكيماويات في معان حتى الان.

وبين المصدر–الذي طلب عدم الكشف عن هويته–أن المستثمر لم يتقدم لاستكمال الشروط والرسوم الخاصة بالترخيص.

وربط المصدر بين التزام المستثمر واستيفائه للشروط ومنح الترخيص، مشيرا إلى انه لا يوجد ما يمنع منح الترخيص والموافقات اللازمة لمشروع المصفاة في حال تم التقيد بعدد من الشروط الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص.

وزاد أن الوزارة اشترطت على المستثمر عدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية، إضافة إلى ضرورة مراعاة وجود شركات تسويقية لها الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في الأردن، وقدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الطاقة اشترطت الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتخذ الخاص بآلية التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في مجال تكرير البترول.

وأكد المصدر الاشتراط على الشركة المعنية الالتزام بتأمين الأراضي المنوي إقامة المشروع عليها دون تحمل وزارة الطاقة أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، مع الالتزام بقانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018، والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بترخيص الشركات.

وتضمنت الاشتراطات قائمة تخص توفر الملاءة الفنية والمالية المناسبة للمشروع، دون وجود أي ضمانات حكومية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير، وأن لا يترتب على الحكومة أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيصها لهذا المشروع.

وكان المستثمر الكويتي مشعل الصباح، صرح خلال مؤتمر صحفي عقده مطلع العام الحالي، أن وزارة الطاقة أعطت الموافقة المبدئية لإقامة مشروع مصفاة البترول المزمع إنشاؤها في محافظة معان، مشيرا إلى أن هذا المشرع يهدف إلى تحويل الأردن إلى مصدّر للطاقة.

وبين أن هذا «الاستثمار ينقسم إلى مشروعين، يشمل الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا، والثاني مجمع بتروكيماويات».

وتوقع المستثمر أن يبلغ العائد الاستثماري على البرميل الواحد المكرر من المصفاة 11 دولارا، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل وتدريب لجميع شباب معان.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر