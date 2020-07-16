جامعة فيلادلفيا تنظم المؤتمر الدولي الهندسي السابع عشر

وطنا اليوم-عمان:تشارك جامعة فيلادلفيا في تنظيم المؤتمر الدولي الهندسي السابع عشر للإشارات والنظم والأجهزة بالتعاون مع جامعتي (Chemnitz) و (Leipzig) الألمانيتين وجامعة صفاقس التونسية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية وبإشراف من المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وستعقد نسخة هذا العام خلال الفترة من 20- الى 23 تموز (يوليو) 2020 .

أشار الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة فيلادلفيا/ رئيس المؤتمر بأن نسخة هذا العام ستعقد بشكل استثنائي عبر تطبيق جوجل ميت نظراً للظروف الحالية بسبب جائحة كورونا، وأن المؤتمر يتضمن أربعة محاور هندسية هي هندسة التحكم، هندسة الطاقة ، هندسة الاتصالات والحاسوب، هندسة الأجهزة والمعدات. بلغت عدد البحوث المقبولة في المؤتمر (205) بحثاً من أصل (313) مشاركة وبنسبة قبول لا تتجاوز 66%. وزعت هذه البحوث على (34) جلسة اعتيادية بالإضافة إلى (3) جلسات متخصصة أخرى لباحثين مدعوين. وذكر رئيس المؤتمر بأن باحثين من (25) دولة سيشاركون في المؤتمر ، وان الدول المشاركة هي أمريكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، روسيا، تركيا، بلغاريا، الصين، الهند، الجزائر، تونس، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الأردن، العراق، قطر، سلطنة عمان، السويد، صربيا، سويسرا، مصر، ليبيا، بولندا. وأكد الأستاذ الدكتور قاسم العبيدي بأن هذا المؤتمر يعقد سنويا ويعتبر من المؤتمرات الهندسية المتميزة ودعا جميع الباحثين واعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الد راسات العليا لانتهاز هذه الفرصة والمشاركة في جلسات المؤتمر عبر تطبيق جوجل ميت.