مجموعة (gig-Jordan) تقوم بتطوير مركز المعلومات مع طرح اول (HPE Primera) في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أتمت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig-Jordan) عملية تركيب جهاز إتش بي إي برايميرا (HPE Primera)، وهي آلية تخزين ذكية للتطبيقات ذات المهام الحرجة، والتي تمتاز بأنها مطابقة لمرونة وسرعة التطبيقات السحابية.

وفي هذا الصدد، أعلنتgig-Jordan عن الإنتهاء من التنفيذ الناجح لأعمال تركيب وتثبيت منصة التخزين المُقدّمة من شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، برايميرا "Hewlett Packard Enterprise, Primera"، لمركز معلوماتها في الأردن؛ حيث تُعتبر gig-Jordan أول شركة في الأردن تطرح منصة إتش بي إي برايميرا، وهي عبارة عن آلية تخزين ذكية للتطبيقات ذات المهام الحساسة والتي تعمل على توفير مرونة وأداء فائقين مع سرعة التطبيقات السحابية. ويعتبر هذا جزءاً من مشروع تحديث مركز المعلومات التكنولوجية الذي يتضمن دمج الخادم ووحدة التخزين؛ حيث قامت مجموعة الخليج للتأمين في الأردن بتثبيت وحدة التخزين "HPE Primera A630 All-Flash SAN" التي تتيح توافر الخدمات بنسبة 100%.

هذا وتُعتبر gig-Jordan عضواً في مجموعة الخليج للتأمين، وهي إحدى أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تُعد مجموعة الخليج للتأمين إحدى شركات التأمين الخاصة الرائدة التي تتمتع بمكانة تنافسية سوقية قوية ومتميزة في كل من الكويت والأردن والبحرين ومصر. وعلاوة على ذلك، فإن المجموعة لديها عمليات واسعة في كل من سوريا والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والجزائر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. ناهيك عن ذلك، فإن مجموعة الخليج للتأمين تحظى بدعم قوي ومساندة استراتيجية من قِبَل المساهمين الرئيسيين فيها، مثل شركة الكويت القابضة (كيبكو)، وهي أكبر شركة قابضة متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة فيرفاكس فاينانشال هولدينج، وهي شركة تأمين كندية لديها علاقات واسعة وطويلة الأمد وكذلك تشكيلة متنوعة وشاملة من المنتجات.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج للتأمين-الأردن: "إننا نعمل باستمرار على ابتكار وبناء القدرات التكنولوجية لبناء نظام أكثر كفاءة وسرعة، فضلًا عن كفاءة الأداء والاقتصاد في التكلفة لإدارة العمليات المحلية في بلدنا. لقد قمنا بالتنفيذ وسوف نستمر في الشراكة مع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز لتطوير أنظمة المؤسسة لدينا على غرار الأتمتة، والعمليات الذكية، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات المحددة وأنظمة التخزين المعتمدة على الفلاش، كما أننا على ثقة أن شركة هيوليت باكارد إنتربرايز قادرة على تزويدنا بالحلول الفعالة لعملياتنا التجارية. "

ويتضمن التحديث التكنولوجي في gig-Jordan موارد حوسبة وتخزين جديدة لاستيعاب أعباء العمل الافتراضية المعززة فضلاً عن التطبيقات الجديدة التي تتطلب وصولاً أسرع إلى موارد التخزين.

وتعمل إتش بي إي برايميرا على الاستفادة القصوى من منصة الذكاء الاصطناعي،

إتش بي إي إنفوسايت "HPE InfoSight"، لتقديم البساطة والتوافر والأداء للتطبيقات المهمة؛

وهو ما يوفر تجربة مستخدم بسيطة على مستوى المستهلك لوحدات التخزين ذات المهام الحرجة،

مما يزيد توقعات أداء عمل التطبيقات مع توفر الخدمات بنسبة 100%.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد/ ساڤيو إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز،

قائلًا: " مع التوجه لاعتماد التحول الرقمي، تستعيد الشركات في منطقة الشرق الأوسط نشاطها في مراكز المعلومات لتحقيق السرعة والأداء. وتعني سرعة الأعمال الرقمية أن عمليات مراكز البيانات تحتاج إلى أتمتة وإلى برمجة تلقائية دون الاعتماد على التدخل البشري. وحالياً يتم طرح أحدث مجموعة من منتجات هيوليت باكارد إنتربرايز، بما في ذلك إتش بي إي برايميرا "HPE Primera"،

إتش بي إي إنفوسايت "HPE InfoSight" وكذلك إتش بي إي ون ڤيو "HPE OneView"،

في مجموعة الخليج للتأمين-الأردن، وذلك بغية توفير الأتمتة والعمليات الذكية وقدرات الإدارة المحددة بالبرمجيات في مركز معلومات العميل النهائي. لقد أخذت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على عاتقها استخدام هذه التقنية الحديثة، فضلاً عن حلول تحويلية لقاعدة عملائها في المنطقة".

وانطلاقاً من استخدام برنامج إتش بي إي ون ڤيو "HPE OneView"، وبرنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات المتكامل من شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، فإنه بإمكان شركة gig-Jordan تحويل مركز المعلومات إلى بنية أساسية محددة بالبرمجيات وأتمتة المهام وتسريع الأعمال.

وإضافة إلى ذلك، يمكنه مراقبة وإدارة الخوادم والتخزين والمراقب الافتراضي والمكونات الأخرى من واجهة واحدة تعمل على تبسيط عمل مسؤولي النظام وتسريع الأعمال.

وعلاوة على ذلك، ومن خلال تفعيل برنامج إتش بي إنفوسايت "HPE InfoSight"، تستطيع gig-Jordan إدارة هذه البنية التحتية المحولة رقميّاً وحل مشاكلها الصعبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ ولهذا تعمل إتش بي إي إنفوسايت "HPE InfoSight" على التخلص من مشاكل إدارة البنية التحتية من خلال التنبؤ بحل 86% من المشكلات وحلها تلقائيّاً، فضلاً عن إتاحة 85% من وقت gig-Jordan لإدارة المشاكل، وجعل أنظمتها أكثر ذكاءً وموثوقية.

المنافع المتوقعة:

• توفر الخدمات والبيانات بنسبة 100%

• التوسع والتحديث خلال البث المباشر

• وقت تشغيل أعلى

• أداء أفضل

• استجابة أسرع لمتطلبات العمل الجديدة

ومواكبة لهذه التقنيات المتطورة، أصدرت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، قبل بضعة أشهر، أول منصة تخزين متاحة على مستوى العالم توفر الخدمات بنسبة 100%، ألا وهي إتش بي إي برايميرا

"HPE Primera"، حيث يعتمد هذا الحل على القدرات المُجمّعة لحلول التخزين الحائزة على جوائز من شركتي 3PAR و Nimble.

هذا وقد قامت بتنفيذ المشروع الشركة الأردنية للأنظمة الإلكترونية "جوردان داتا سيستمز"، وهي شريك بلاتيني لشركة هيوليت باكارد