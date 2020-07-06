|
مجموعة (gig-Jordan) تقوم بتطوير مركز المعلومات مع طرح اول (HPE Primera) في الأردن
وطنا اليوم-عمان:أتمت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن (gig-Jordan) عملية تركيب جهاز إتش بي إي برايميرا (HPE Primera)، وهي آلية تخزين ذكية للتطبيقات ذات المهام الحرجة، والتي تمتاز بأنها مطابقة لمرونة وسرعة التطبيقات السحابية.
ويتضمن التحديث التكنولوجي في gig-Jordan موارد حوسبة وتخزين جديدة لاستيعاب أعباء العمل الافتراضية المعززة فضلاً عن التطبيقات الجديدة التي تتطلب وصولاً أسرع إلى موارد التخزين.
وتعمل إتش بي إي برايميرا على الاستفادة القصوى من منصة الذكاء الاصطناعي،
إتش بي إي إنفوسايت "HPE InfoSight"، لتقديم البساطة والتوافر والأداء للتطبيقات المهمة؛
وهو ما يوفر تجربة مستخدم بسيطة على مستوى المستهلك لوحدات التخزين ذات المهام الحرجة،
مما يزيد توقعات أداء عمل التطبيقات مع توفر الخدمات بنسبة 100%.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد/ ساڤيو إبراهيم، المدير الإقليمي لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز،
قائلًا: " مع التوجه لاعتماد التحول الرقمي، تستعيد الشركات في منطقة الشرق الأوسط نشاطها في مراكز المعلومات لتحقيق السرعة والأداء. وتعني سرعة الأعمال الرقمية أن عمليات مراكز البيانات تحتاج إلى أتمتة وإلى برمجة تلقائية دون الاعتماد على التدخل البشري. وحالياً يتم طرح أحدث مجموعة من منتجات هيوليت باكارد إنتربرايز، بما في ذلك إتش بي إي برايميرا "HPE Primera"،
إتش بي إي إنفوسايت "HPE InfoSight" وكذلك إتش بي إي ون ڤيو "HPE OneView"،
في مجموعة الخليج للتأمين-الأردن، وذلك بغية توفير الأتمتة والعمليات الذكية وقدرات الإدارة المحددة بالبرمجيات في مركز معلومات العميل النهائي. لقد أخذت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز على عاتقها استخدام هذه التقنية الحديثة، فضلاً عن حلول تحويلية لقاعدة عملائها في المنطقة".
وانطلاقاً من استخدام برنامج إتش بي إي ون ڤيو "HPE OneView"، وبرنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات المتكامل من شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، فإنه بإمكان شركة gig-Jordan تحويل مركز المعلومات إلى بنية أساسية محددة بالبرمجيات وأتمتة المهام وتسريع الأعمال.
وإضافة إلى ذلك، يمكنه مراقبة وإدارة الخوادم والتخزين والمراقب الافتراضي والمكونات الأخرى من واجهة واحدة تعمل على تبسيط عمل مسؤولي النظام وتسريع الأعمال.
وعلاوة على ذلك، ومن خلال تفعيل برنامج إتش بي إنفوسايت "HPE InfoSight"، تستطيع gig-Jordan إدارة هذه البنية التحتية المحولة رقميّاً وحل مشاكلها الصعبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ ولهذا تعمل إتش بي إي إنفوسايت "HPE InfoSight" على التخلص من مشاكل إدارة البنية التحتية من خلال التنبؤ بحل 86% من المشكلات وحلها تلقائيّاً، فضلاً عن إتاحة 85% من وقت gig-Jordan لإدارة المشاكل، وجعل أنظمتها أكثر ذكاءً وموثوقية.
المنافع المتوقعة:
• توفر الخدمات والبيانات بنسبة 100%
• التوسع والتحديث خلال البث المباشر
• وقت تشغيل أعلى
• أداء أفضل
• استجابة أسرع لمتطلبات العمل الجديدة
ومواكبة لهذه التقنيات المتطورة، أصدرت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، قبل بضعة أشهر، أول منصة تخزين متاحة على مستوى العالم توفر الخدمات بنسبة 100%، ألا وهي إتش بي إي برايميرا
"HPE Primera"، حيث يعتمد هذا الحل على القدرات المُجمّعة لحلول التخزين الحائزة على جوائز من شركتي 3PAR و Nimble.
هذا وقد قامت بتنفيذ المشروع الشركة الأردنية للأنظمة الإلكترونية "جوردان داتا سيستمز"، وهي شريك بلاتيني لشركة هيوليت باكارد
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|