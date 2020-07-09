تشكيلات ادارية واسعة في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

وطنا اليوم - قرر رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وزير العمل نضال البطاينة اجراء عددا من التشكيلات الادارية الواسعة في الهيئة اليوم بالتنسيب من قبل رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس هاشم السفاسفة استنادا لأحكام الفقرة (د/1) من المادة (7) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية واستنادا الى المادة (92) من نظام الخدمة المدنية (9) لسنة 2020

وشملت التشكيلات في الهيئة تكليف طارق الرشدان بوظيفة مدير مديرية شؤون مجالس المهارات القطاعية بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية ، و تكليف ماهر الجمل مدير مديرية الشؤون المالية و الادارية بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية وتكليف المهندس ايمن الوريكات بوظيفة مدير مديرية الترخيص بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية وتكليف المهندس محمد البطاينة بوظيفة مدير مديرية الاختبارات و الشهادات بالوكالة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية

كما شملت التنقلات على ان يعمل الموظف ايمن موسى العجارمة بوظيفته قائم بأعمال رئيس قسم الإعلام

وان يعمل الموظف علاء مسنات في مديرية تدريب المتدربين بوظيفة قائم بأعمال مدير مديرية تدريب المدربين وان تعمل الموظفة سهام العدوان في وحدة التعاون الدولي بوظيفة قائم بأعمال مدير وحدة التعاون الدولي وان تعمل الموظفة رنا كرياكوس في صندوق دعم أنشطة التعليم.

كما شملت التنقلات على ان يعمل ناصر الخرابشة في وحدة تكنولوجيا المعلومات بوظيفة قائم باعمال مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، وان يعمل محمد المهيرات في وحدة الرقابة الداخلية بوظيفة قائم باعمال مدير وحدة الرقابة الداخلية، وان تعمل روان العمارين في مديرية الشؤون المالية والادارية/قسم المحاسبة والتسويات بوظيفة رئيس قسم المحاسبة والتسويات، وان يعمل الموظف حاتم الربابعة في مديرية ضمان جودة مزودي التدريب/قسم التدقيق بوظيفة قائم باعمال رئيس قسم التدقيق،

وان تعمل الموظفة ايمان الحلبي في مديرية الشؤون المالية والادارية/قسم الشؤون الادارية بوظيفة رئيس قسم الشؤون الادارية.

وان تعمل الموظفة ربى علاونة في مديرية الترخيص/قسم الترخيص بوظيفة قائم باعمال رئيس قسم الترخيص، وتعمل الموظفة ايناس العثامنة في مديرية الاختبارات والشهادات/قسم الاسئلة بوظيفة قائم باعمال رئيس قسم الاسئلة، وان يعمل الموظف جواد الدجاني في صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات/قسم المشاريع بوظيفة رئيس قسم المشاريع.

و شملت التنقلات على وان يعمل الموظف شرف ابو قاعود في مديرية الاعتماد وضمان الجودة /قسم العمليات ليشغل وظيفة قائم باعمال رئيس قسم العمليات، وان يعمل الموظف عماد حسن طلال الملكاوي في مديرية ضمان جودة مزودي التدريب / قسم المعايير بوظيفة قائم باعمال رئيس قسم المعايير، ان يعمل الموظف عدي الشطرات في مديرية الاعتماد وضمان الجودة/قسم قسم المتابعة بوظيفة قائم باعمال رئيس قسم المتابعة، وان يعمل الموظف طارق الجباعتة في صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات/ قسم الدراسات بوظيفة إداري ثالث، وان تعمل الموظفة سماح العدوان بوظيفة قائم باعمال رئيس قسم العلاقات العامة مع استمرارية العمل بالقرار الاداري رقم(7) لسنة 2020، وان تعمل الموظفة ايات خؤيسات في مديرية الشؤون المالية والادارية /قسم المحاسبة والتسويات بوظيفة مساعد محاسب، وان تعمل الموظفة دانا الشلبي في مديرية الشؤون المالية والادارية /قسم المحاسبة والتسويات بوظيفة محاسب مساعد..

وان تعمل الموظفة سارة الكردي في مديرية الشؤون المالية والادارية/ قسم المحاسبة والتسويات بوظيفة مساعد محاسب، وعلى ان يعمل الموظف محمد عوض الله في مديرية الاعتماد وضمان الجودة قسم المتابعة بوظيفة اداري ثالث،

وان يعمل الموظف عبدالله ابو يامين في وحدة تكنولوجيا المعلومات/ قسم الانظمة والبرمجيات بوظيفة ضابط مساعد تكنولوجيا معلومات.