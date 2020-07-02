البوتاس والبنك العربي الأكثر تبرعا للمجتمع المحلي

وطنا اليوم-عمان:تصدر كل من البوتاس والبنك العربي قوائم الشركات المساهمة العامة بمشاركتها بدعم المجتمع المحلي وفق ما جاء في تقرير مركز مؤشر الأداء عن المسؤولية المجتمعية للشركات المساهمة العامة عن العام 2019 .

التقرير أظهر تصدر البنك العربي قطاع البنوك بتبرعه للمجتمع المحلي بمبلغ 16.73 مليون دينار كان منها 13.1 مليون كتبرع لمؤسسة عبدالحميد شومان.

اما البوتاس فقد حل بالمركز الاول بقيم التبرعات والمنح في القطاعات الغير بنكية للشركات المساهمة العامة المحدودة بمبلغ تجاوز الـ 11.3 مليون دينار.

حنان باقي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار وتطوير الاعمال لمركز مؤشر الأداء، صرحت بأن هذا التقرير جاء لإبراز دور ومسؤولية الشركات الوطنية في المساهمة بتنمية المجتمعات المحلية ، واكدت على ضرورة ان تكون مساهمة القطاع الخاص أكثر فعالية خصوصا في ضل وجود جائحة كورونا وأثرها على المجتمع.