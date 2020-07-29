الرئيسية | بنوك وشركات الفوسفات تنفي علاقاتها بإعلان مفبرك لغايات التوظيف

وطنا اليوم-عمان:نفت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، علاقتها بأي اعلان للترويج لوظائف سواء لديها او لدى شركات اخرى داخل وخارج المملكة.

وحذرت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، من تداول اي اعلانات مفبركة وغير صحيحة منسوبة لها تتضمن توفير وظائف للباحثين والعاطلين عن العمل في مختلف التخصصات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت اعلانا منسوبا لشركة مناجم الفوسفات حول توفر عدد من الوظائف في شركات داخل وخارج المملكة، برواتب وامتيازات مميزة، فيما دعا الاعلان الراغبين بالعمل للتسجيل وتعبئة بياناتهم الشخصية عبر رابط وهمي وغير صحيح.

وأكدت الشركة ان ما نسب اليها عار عن الصحة، داعية الى عدم تداول هذا النوع من الاعلانات، واستقاء اي معلومة تخص الشركة من مصادرها الرسمية.

وقالت إنها ستلاحق قانونيا وقضائياً كل من يستغل اسم الشركة وشعارها للترويج لإعلانات وهمية وغير صحيحة، وكل من يروج لمثل هذه الاعلانات المضللة لتحقيق اهداف ومكاسب شخصية.

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