الرئيسية | بنوك وشركات بنك الإسكان يدعم مبادرة همّتنا بتجهيز غرفة عناية لمرضى السرطان في البشير

وطنا اليوم-عمان:أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة- عن دعمه لمبادرة “همتنا” وتجهيزه لغرفة عناية متوسطة بالكامل وفق أعلى المستويات تقنيا وفنيا وجماليا للمرضى الذين يتم علاجهم داخل قسم الأورام في مستشفى البشير.

ويمتلك بنك الإسكان سجلا حافلا ومميزا في دعم المؤسسات التي تُعنى بمكافحة مرض السرطان، حيث يُعد من أكبر الداعمين لهذه المؤسسات، وبما ينسجم مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي يحرص البنك على تنفيذها من خلال تبني وتنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة.

وقال عمار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان :” فخورون اليوم بدعم هذه المبادرة الإنسانية التي نتشارك معها الأهداف النبيلة الرامية إلى تمكين مرضى السرطان في الحصول على العلاج العادل ضمن بيئة آمنة ومعايير صحية معتمدة عالميا، حيث حظينا بشرف تجهيز غرفة عناية متوسطة بالكامل لهؤلاء المرضى”، مشيدا بجهود القائمين على مبادرة همتنا التي تقوم على خدمة مرضى السرطان الأقل حظا.

وأكد الصفدي، أن مشاركة بنك الإسكان في هذه المبادرة يأتي ترجمة لمواطنته الصالحة تجاه مختلف فئات وقطاعات المجتمع، واستكمالا لدوره المميز في دعم القطاع الصحي وتوفير أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمرضى، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية للبنك مع مؤسسات وهيئات صحية وفي مقدمتها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

وتُعنى مبادرة “همتنا” التي انطلقت في آب 2018، بتأهيل قسم الأورام في مستشفى البشير، وتوفير خدمات صحية عالية الجودة في بيئة مناسبة وعادلة لمرضى السرطان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على حقوق الأقل حظا من هؤلاء المرضى، ممن يتلقون العلاج خارج الأماكن المتخصصة كمركز الحسين للسرطان، كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة البناءة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني

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