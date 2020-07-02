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الإتصالات : أسعار الفايبر بالأردن هي الأقل بدول المنطقة
وطنا اليوم--عمان:قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انها تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة أداء الشركات ومدى التزامها بجودة الخدمات المقدمة من قبلها انطلاقاً من قانون الاتصالات وتعديلاته.
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