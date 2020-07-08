الرئيسية | بنوك وشركات البوتاس تحذر من إعلانات توظيف مزورة

وطنا اليوم-عمان:حذرت شركة البوتاس العربية من انتحال صفة الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحات تحمل اسم الشركة تقوم بوضع اعلانات مزورة لطلب موظفين هدفها اثارة البلبلة وجمع البيانات الشخصية للمستجيبين لها وذلك لاستغلالها في عمليات احتيالية ، وقالت في بيان اليوم الأربعاء :

تظهر من حين لآخر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة شركة البوتاس العربية تقوم بوضع إعلانات مزورة لم تصدر عن إدارة الشركة، ومنها صفحات تعلن عن وظائف هدفها إثارة البلبلة و/ أو جمع البيانات الشخصية للمستجيبين لها وذلك لاستغلالها في عمليات احتيالية.

وإذ تحذر الشركة من الاستجابة لهذه الصفحات المزورة لتؤكد أن إعلاناتها المعتمدة تظهر على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الصفحة الحقيقية لها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المعتبرة.

وتبين الشركة أن قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015 الأردني يجرم كل من ينتحل صفة الغير في المواقع أو الصفحات الإلكترونية. هذا، وستقوم الشركة بالملاحقة القانونية لمن يقف وراء هذه الصفحات المزورة.

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