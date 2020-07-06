الرئيسية | بنوك وشركات برنامج مكافآت البطاقات المطور من بنك الإسكان Iskan Coins

وطنا اليوم-عمان:أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – عن تطوير برنامج الولاء والمكافآت للبطاقات "إسكان كوينز" Iskan Coins حيث تم توسيعه ليشمل حملة بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية، في خطوة تهدف إلى الإرتقاء بمفهوم برنامج المكافآت إلى مستويات غير مسبوقة.

ويتيح هذا البرنامج لعملاء بنك الإسكان، ميزة تجميع "إسكان كوينز" على بطاقات الدفع المباشر، إلى جانب ميزة تجميعها للبطاقات الائتمانية الموجودة أصلا.

ويعتبر جميع حاملي بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية من بنك الإسكان مشتركين تلقائياً بالبرنامج، وبإمكانهم إكتساب "إسكان كوينز" عند استخدام البطاقات الائتمانية والدفع المباشر بنوعيها Visa وMastercard على كل حركة مشتريات محلية ودولية منفذة من خلال نقاط البيع POS أو عبر الانترنت.

ويعدّ برنامج "إسكان كوينز" من أكثر برامج المكافآت سخاء في السوق المصرفية المحلية، إذ يمنح حملة بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية من بنك الإسكان مزايا تفوق توقعاتهم وتثري تعاملاتهم، في ظل حرص بنك الإسكان على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة لعملائه .

ويأتي تطوير برنامج "إسكان كوينز" ، تماشياً مع سياسات بنك الإسكان في تقديم أرقى وأفضل مستويات الخدمات والحلول المصرفية لعملائه، إضافة إلى تقديرهم ومكافأتهم على استخدامهم البطاقات الإئتمانية والدفع المباشر في عمليات الشراء.

ويتصدر بنك الإسكان عدداً محدوداً من البنوك المحلية التي توفر ميزة تجميع النقاط على بطاقات الدفع المباشر، وفي كل مرة يقوم فيها العميل بإستخدام بطاقته الإئتمانية أو الدفع المباشر لمشترياته فإنه يكسب "إسكان كوينز" يمكن إستبدالها مجانا بهدايا، قسائم مشتريات، نقد وخيارات أخرى من خلال شركاء برنامج "إسكان كوينز" .

ويمتاز برنامج "إسكان كوينز" بعدم وجود سقف محدد لعدد "إسكان كوينز" التي يتم تجميعها، ما يمنح حملة بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية مزايا أفضل وخيارات أوسع، كما واصبحت بطاقات العملاء ذات قيمة أعلى حيث يتم مكافأة العملاء عند استخدام هذه البطاقات لغايات الشراء بدلا من استخدامها للسحب النقدي فقط.

ويمكن لعملاء بنك الإسكان، استبدال "إسكان كوينز" الخاصة بهم من خلال عدة قنوات استبدال (الموقع الالكتروني https://iskancoins.hbtf.com.jo، تطبيق إسكان موبايل أو من خلال الاتصال مع مركز الخدمة الهاتفية (إسكان 24/7) على الرقم 5200400 9626+ أو على الرقم المجاني 080022111 وطلب تبديل إسكان كوينز من موظف الخدمة الهاتفية.

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