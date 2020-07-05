الرئيسية | بنوك وشركات بنك صفوة الإسلامي يطلق برنامج الولاء لمتعامليه على البطاقات المرابحة الإلكترونية

وطنا اليوم-عمان: انبثاقاً من سعيه الدائم لتلبية متطلبات واحتياجات متعامليه المختلفة، والذين يضعهم على قائمة أولوياته، أطلق بنك صفوة الإسلامي مؤخراً برنامج الولاء لحملة بطاقات المرابحة الإلكترونية والذي يمكن متعاملي بنك صفوة الإسلامي من تجميع النقاط عند استخدام بطاقة المرابحة الإلكترونية في كل عملية شراء ومن أي نقطة مبيعات حول العالم أو في عمليات التسوق الإلكتروني، والاستفادة من قيمة النقاط التي يتم تجميعها بشكل فوري وآلي من خلال تطبيق بنك صفوة الإسلامي ودون الحاجة لمراجعة أي فرع، بالإضافة إلى إمكانية التأكد من عدد نقاطهم والتحقق منها بشكل مستمر عبر التطبيق. هذا وتوفر بطاقة المرابحة الإلكترونية الفرصة للمتعاملين لإتمام مشترياتهم بصيغة المرابحة والمساومة في أي وقت وفي أي مكان من خلال الرسائل القصيرة وفق الضوابط الشرعية، وتقدّم البطاقة العديد من المزايا التي يعد من أبرزها الإعفاء من رسوم الإصدار للسنة الأولى، مع رسوم تجديد منافسة جداً، وإمكانية التقسيط بدون أرباح لدى شبكة كبيرة من التجار حول العالم وفق الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى إمكانية التحكم الكامل بالبطاقة من خلال تطبيق بنك صفوة الإسلامي.

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