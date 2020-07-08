الرئيسية | بنوك وشركات 407 الاف طن زيادة في صادرات الفوسفات خلال النصف الاول للعام الحالي

وطنا اليوم-عمان:سجلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ارتفاعا في حجم انتاجها وصادراتها من خام الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية وفلوريد الألمنيوم خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2019 رغم التزام الشركة بنسب العمالة التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتي لم تتجاوز ما نسبته 30% من حجم العمالة الكلي في الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، ان انتاج الشركة من خام الفوسفات للنصف الأول من العام الحالي بلغ 4 ملايين و429 ألف و383 طن، فيما بلغ خلال نفس الفترة من العام الماضي 4 ملايين و22 ألف و144 طن وبزيادة مقدارها 407,242 طن.



وأكد ان الشركة شهدت زيادة في كمية صادراتها الخارجية من مادة الفوسفات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بواقع 282 ألف و596 طن، بعد ان بلغ مجموع صادراتها من الفوسفات منذ بداية العام الحالي 2 مليون و222 ألف و283 طن، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغ حجم صادرات الشركة فيها 1 مليون و939 ألف و687 طن وبزيادة مقدارها 282 ألف و596 طن.

وبين الدكتور الذنيبات ان الشركة سجلت كذلك ارتفاعا في حجم انتاجها من الأسمدة الفوسفاتية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بواقع 55,185 طن حيث بلغت 308 الاف و160 طن منذ بداية العام الحالي، مقارنة ب 252 ألف و975 طن لذات الفترة من العام الماضي، في الوقت الذي وصلت فيه صادراتها من هذه المادة خلال النصف الأول من العام الحالي الى 320 ألف و600 طن مقارنة بـ 264 ألف و615 طن لذات الفترة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 56 ألف طن.

كما ارتفع انتاج الشركة من فلوريد الألمنيوم منذ بداية العام الحالي ليبلغ 4209 اطنان، مقارنة بـ 2001 طن لذات الفترة من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 2008 طن.

واوضح الدكتور الذنيبات ان الشركة الهندية الاردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات، حققت زيادة في الانتاج لحامض الفوسفوريك والذي بلغ 117الف و312 طن متري خلال النصف الاول من العام الحالي، في حين بلغ انتاجها خلال ذات الفترة من العام الماضي 117 ألف و274 طن أي بزيادة مقدارها 38 طن.



كما ارتفع حجم مبيعات الشركة من حامض الفوسفوريك خلال النصف الاول من العام الحالي ليصل الى 134 ألف و946 طن، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ حجم المبيعات 120 ألف و943 طن أي بزيادة مقدارها 14 ألف طن.

واشاد الدكتور الذنيبات بجهود العاملين في الشركة والادارة التنفيذية، وبخاصة خلال جائحة كورونا والظروف الاستثنائية التي فرضتها على مختلف القطاعات في الاردن، مؤكدا استمرار عجلة الانتاج في الشركة وفق الخطة المعدة، والتي تسعى من خلالها للوصول الى الاسواق العالمية وتسويق مادة الفوسفات وفق تنافسية قوية ومميزة.

وجدد حرص الشركة على الاستمرار في خططها لتحسين وزيادة الانتاج، وبما يعزز دورها كرافد للاقتصاد الوطني، ومكانتها في الاسواق العالمية والاستمرار في تنمية ودعم المجتمعات المحلية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للشركة.

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