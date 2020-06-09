الرئيسية | بنوك وشركات جت تزود اسطولها بـ ١٦ حافلة جديدة موديل ٢٠٢٠

وطنا اليوم-عمان:تفاؤلاً بقرب انتهاء جائحة كورونا انشالله واستعداداً لموعد اعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي واستقبال السياح استلمت صباح هذا اليوم المبارك شركة النقليات السياحية الاردنية - جت -

ستة عشر حافلة سياحية جديدة موديل ٢٠٢٠ وذلك تفاؤلا بالمستقبل القادم والمبشر انشالله وتعزيزاً لاسطولها في مجالي النقل السياحي والنقل العام .

بهذه المناسبة ترفع الشركة اسمى ايات الشكر والولاء لقائد المسيرة جلالة الملك المفدى وسمو ولي عهده الامين والحكومة الرشيدة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية المختلفة وكوادر وزارة الصحة - الجيش الابيض - وجميع من ساهم في ما تم انجازه لغاية الان من وصولنا والحمدلله الى مرحلة تعافي نموذجية في الجانب الصحي جراء هذه الجائحة.

والذي نتمنى ان تستمر هذه الجهود الجبارة لحماية الوطن والمواطن وتعزيز السمعة الطيبة في هذا المجال وان يصل بلدنا الى درجة عالية من الامان جراء هذه الجائحة بعون الله .

كما اننا لا زلنا وسنبقى نؤمن بهذا البلد والاستثمار به وتشجيع الجميع على التفكير جدياً باعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد الاردني عماده الاستثمار وتشجيع الاستثمار .

والادارة التنفيذية للشركة وفي هذه المناسبة اذ تشكر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والذين وقفوا الى جانب جميع العاملين بها وامنوا لهم الظروف الطبيعية الكاملة لحياة امنة كريمة خلال الفترة الماضية .

معاهدين الوطن والشركة ان نبقى الجند الاوفياء ونبذل الجهود اللازمة لعودة الامور الى نصابها وخاصة في الوضع السياحي .

ادام الله الوطن والمواطنين تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة .

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