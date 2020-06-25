الرئيسية | بنوك وشركات صندوق الضمان يدرس إقامة فنادق 3 نجوم

وطنا اليوم-عمان:قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان الصندوق يدرس حاليا الاستثمار في اقامة بعض المشاريع الجديدة بالقرب من عدد من المواقع الاثرية والسياحية شمال وجنوب المملكة.

وقالت السقاف ان هذه المشاريع تشمل دراسة إقامة فنادق من فئة ٣ نجوم ونزل فندقية، بالإضافة الى مشاريع تجارية وترفيهية بهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للسياح المحليين والاجانب من خلال تقديم خدمات سياحية وفندقية منافسة تسهم في تنويع المنتج السياحي وبشكل يبرز الميزة النسبية لكل منطقة، وزيادة مدة اقامة السياح في تلك المناطق.

وقالت السقاف ان الصندوق يولي الاستثمار السياحي اهمية كبيرة كونه مصدر مهم للدخل في الاقتصاد الوطني خاصة في ظل النمو الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات السابقة، واعتباره من ابرز القطاعات التي تجذب مستثمرين عالميين الى المملكة مما يساهم في تقديم مستوى متطور من الخدمات السياحية المتنوعة، وتشغيل القطاعات الاقتصادية المرتبطة، وتوفير فرص عمل دائمة للأردنيات والاردنيين، بالإضافة الى الدور الكبير للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف المجتمعات المحلية.

وأشادت السقاف بالتوجيهات الملكية السامية التي تستهدف سرعة تعافي القطاع السياحي من تبعات جائحة كورونا، وتطوير الادوات اللازمة لتوجيه الاستثمارات السياحية نحو المحافظات. مشيرة الى ان الصندوق يعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لاغتنام النجاح الكبير الذي حققته المملكة بالسيطرة في مرحلة مبكرة على فايروس كورونا وتبعاته ، واعادة فتح المرافق السياحية امام السياحة المحلية وما يجري العمل عليه حاليا من خطط لإعادة فتح الابواب امام السياحة الخارجية. مؤكدة على أهمية استثمارات الصندوق المختلفة في القطاع السياحي والتي تسهم في تحقيق الصندوق لعوائد استثمارية جيدة بالاضافة الى الدور التنموي لتلك المشاريع في تطوير البنية التحتية في المحافظات وخلق فرص التشغيل للعمالة المحلية. وبينت السقاف ان هذه المشاريع يتم الاستثمار فيها بناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية بما يضمن تحقيق عائد مناسب للصندوق وضمن مستوى مخاطر مقبولة.

.وقالت ان الاستثمارات الجديدة تهدف الى تعزيز تنافسية المحفظة السياحية للصندوق، وتأتي استكمالا للمشاريع التي يقوم الصندوق بتنفيذها حاليا وابرزها اعادة تاهيل فندق كروان بلازا / البترا وإعادة تأهيل الغرف والاجنحة الفندقية في فندق انتركونتيننتال / العقبة. ومن الجدير ذكره ان استثمارات صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع السياحي تتجاوز قيمتها ٢٥٠ مليون دينار وتوظف حوالي ١٤٠٠ موظف اردني.

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