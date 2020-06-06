جت تعلن عن تشغيل رحلات لنقل الركاب عبر ميناء العقبة

وطنا اليوم-عمان:تعلن شركة جت لنقل الركاب عن تشغيل رحلات تنطلق من كل من ( عمان- العبدلي / مجمع الجنوب / اربد/ الزرقاء ) الى ميناء الركاب في العقبة ابتداء من 29/6/2020 وذلك لنقل الاخوة المصريين او الاردنيين (المصرح لهم) والراغبين بالسفر الى جمهورية مصر العربية .من خلال عبارات نقل الركاب التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة .

تعليمات السفر في ميناء العقبة للمسافرين

عبر الخط البحري العقبة/نويبع

اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29/06/2020

يسمح للمواطنين المصريين الراغبين بالعودة الى جمهورية مصر العربية بالحجز المباشر سواء كانوا مسجلين على المنصة او غير مسجلين.

1- يسمح للمواطنين المصريين الراغبين بالعودة الى جمهورية مصر العربية بالحجز المباشر على رحلات شركة جت لنقل الركاب المعلنة سواء كانوا يحملون تصاريح سارية المفعول او تصاريح منتهية او من لا يحملون تصاريح.

2-يسمح لغير المصريين والراغبين بالسفر الى جمهورية مصر العربية عبر الخط البحري العقبة/نويبع بالسفر على متن بواخر شركة الجسر العربي للملاحة بشرط الحصول على موافقة من الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية وقبل 24 ساعة من موعد السفر على الأقل.

3-لا يسمح بدخول المسافرين الى الميناء دون ارتداء وسائل الحماية الشخصية من كمامات وقفازات واقية، ولا يسمح بدخول المسافر الى ميناء السفر دون تذكرة محددة بموعد سفر محدد، ويمكن للمسافر حجز تذكرته من خلال الموقع الالكتروني لشركة الجسر العربي للملاحة، أو من خلال مراكز البيع التابعة لشركة جت لنقل الركاب ، ويفضل حجز التذاكر من خلال الموقع الالكتروني للشركة تجنباً للتعاملات الورقية، علماً بأن سعر التذكر هو (100) دولار للأعمار ما فوق سنتين و (15) دولار للأعمار أقل من سنتين ولا تشمل ضريبة المغادرة والبالغة (10) دنانير للشخص.

4-على المسافرين التواجد في ميناء السفر قبل 3 ساعات من الموعد المحدد للرحلة، والشركة غير مسؤولة عن اية تبعات لتأخر المسافر عن موعد السفر المحدد، ولا يحق للراكب في هذه الحالة مطالبة الناقل بأي تعويضات بأي شكل من الأشكال.

5-تذكرة السفر شخصية وغير قابلة للتحويل، والتذكرة صالحة فقط لليوم والرحلة المحجوز عليها، ولا يمكن استخدامها في يوم آخر او رحلة أُخرى غير اليوم والرحلة المحجوزة عليها، ويفقد المسافر حقه في التذكرة ولا ترد قيمتها له في حال تأخر المسافر عن موعد السفر المحدد.

6- يتم تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية من الالتزام بقواعد التباعد الجسدي، وارتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية من كمامات وقفازات في مختلف الاماكن داخل الميناء، لضمان صحة وسلامة موظفي الشركة والأجهزة الأمنية والجمركية والمينائية والمسافرين، وعلى جميع المسافرين ا .

الالتزام بقواعد التباعد الجسدي والمحافظة على مسافة لا تقل عن متر ونصف بينه وبين المسافرين الآخرين خلال عملية الدخول والخروج من الميناء، وخلال الصعود والنزول من على متن الباخرة، واثناء السير في إجراءات السفر.

7-على جميع العاملين داخل الميناء وعلى متن الوحدات البحرية ارتداء معدات السلامة والوقاية الشخصية من كمامات وقفازات، والالتزام بشروط التباعد الجسدي وعدم الاختلاط بالمسافرين إلا للضرورة القصوى وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

8-في حال ظهور أي اعراض او حالات اشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس كورونا، يتم حجر المسافر في المكان المخصص لذلك، وحسب البروتوكول المحدد من وزارة الصحة بهذا الخصوص.

9- بعد الانتهاء من عملية تعقيم أمتعة الركاب، يتم فحص وتفتيش الأمتعة على جهاز (X-Ray)، ومن ثم يتم وضعها في العربات المخصصة لنقل الأمتعة الى الوحدات البحرية.

10- بعد الانتهاء من كافة إجراءات السفر المحددة داخل الميناء (تفتيش أمني، ضرائب مغادرة، اختام الجوازات، ....)، يتجه الراكب مباشرة الى بوابة النزول للرصيف، ومن ثم الصعود الى الباخرة، ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها على متن وحدات اسطول الشركة.

11- سيتم تعقيم الوحدات البحرية ومبنى الركاب داخل الميناء قبل وبعد كل رحلة من قبل شركة تعقيم متخصصة.

عند وصول المسافرين الى ميناء نويبع يتم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية المحددة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، وعلى الركاب الالتزام التام بجميع التعليمات والقوانين والأنظمة المتبعة في موانئ جمهورية مصر العربية.

في حالة رغبة المسافر في إلغاء الحجز، فيمكن رد قيمة التذكرة مقابل خصم (25%) من القيمة الأساسية للتذكرة كمصاريف إدارية، على ان يتم إلغاء التذكرة قبل 24 ساعة من تاريخ السفر المحدد.

في حالة رغبة المسافر تأجيل موعد السفر، فيمكن ذلك لمرة واحدة فقط، على ان يتم تأجيل موعد السفر قبل 24 ساعة من تاريخ السفر المحدد.

تمتلك الشركة كل الحق في إلغاء او تأخير أي من الرحلات بسبب القوة القاهرة او الظروف القاهرة او في حال حدوث أي امر يهدد سلامة الركاب والممتلكات، ولا تتحمل شركة الجسر العربي للملاحة هي او وكيلها العام اية مسؤولية من أي نوع في حال إلغاء أي من الرحلات المعلنة نتيجة القوة او الظروف القاهرة مثل الأحوال الجوية او عند وجود خطر يهدد سلامة الركاب والممتلكات، وإذا حدث ما يؤخر الوحدة البحرية او يمنعها من الإبحار أو المضي في سيرها العادي او مواصلة الرحلة او اكمالها للمسافر الحق في استرداد قيمة التذكرة او السفر بها على رحلة أُخرى.

على الراكب ابلاغ الجهات المعنية بميناء السفر والوصول والتصريح لربان الوحدة البحرية عن أية نقود او مساغ ذهب او أية ممتلكات ثمينة بحوزته، ويتحمل الراكب مخاطر السفر ويوافق على ان الناقل غير مسؤول عن ضياع او تلف أي شيء او تأخير لشخصه ينتج من او بسبب القضاء او القدر او اخطار البحر او الحريق.

يمنع منعاً باتاً استقبال أية أمتعة ما لم تكن معبأة داخل حقائب/ شنط أو صناديق محكمة الأغلاق، ويمنع وضع أية مواد خطرة أو قابلة للاشتعال داخل الحقائب والصناديق.

يتم تحديد الوزن المسموح به للأمتعة المرافقة للمسافر الواحد وعائلته بثلاثمائة (300) كغم، وعلى ان لا تزيد عن ستة قطع (حقائب أو ما يعادلها).

في حال تجاوز المسافر و/أو عائلته الوزن او العدد المسموح به من القطع، يتم تحصيل مبلغ خمسة عشر (15) دولار عن كل قطعة إضافية (حقيبة او ما يعادلها) أو عن كل عشرين كغم إضافية.

يمنع منعاً باتاً التدخين على متن وحدات أسطول الشركة وتحت طائلة المسؤولية.

إن حيازة الراكب للتذكرة يعني قبولاً ضمنياً لكافة شروط نقل المسافرين المكتوبة او تعليمات السفر المعلنة من قبل شركة الجسر العربي للملاحة

للاستفسار يرجى الاتصال 5664141