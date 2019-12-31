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شركة الشرق العربي للتأمين (gig-Jordan) تعقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغيرالعادية
وطنا اليوم-عمان:عقدت شركة الشرق العربي للتأمين اجتماعي الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين والهيئة العامة غير العادية السادس عشر يوم الإثنين الموافق 15/6/2020 عبر وسيلة الاتصال المرئي وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي وكافة أعضاء المجلس وعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي وممثلي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالإضافة إلى السيد أسامة شخاترة ممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة إرنست و يونغ- الأردن. وقد تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادية اتخاذ القرارات التالية:
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