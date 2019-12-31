الرئيسية | بنوك وشركات شركة الشرق العربي للتأمين (gig-Jordan) تعقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغيرالعادية

وطنا اليوم-عمان:عقدت شركة الشرق العربي للتأمين اجتماعي الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين والهيئة العامة غير العادية السادس عشر يوم الإثنين الموافق 15/6/2020 عبر وسيلة الاتصال المرئي وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي وكافة أعضاء المجلس وعطوفة مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي وممثلي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالإضافة إلى السيد أسامة شخاترة ممثل مكتب تدقيق الحسابات السادة إرنست و يونغ- الأردن. وقد تم خلال اجتماع الهيئة العامة العادية اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2019.

2. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019.

3. التوصية للهيئة العامة العادية بتدوير كامل أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 إلى السنة المالية 2020.

4. انتخاب مكتب تدقيق الحسابات (إرنست ويونغ/ الأردن) للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وعلى الجانب الآخر فقد اتخذت الهيئة العامة غير العادية القرارات التالية:

1. تعديل اسم الشركة من شركة الشرق العربي للتأمين ليصبح شركة مجموعة الخليج للتأمين-الأردن وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص لدى كافة الجهات والوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات.

2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ليعكس واقع الحال وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير في الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص لدى كافة الجهات والوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات.

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