الرئيسية | بنوك وشركات محافظ البنك المركزي: التأجيل التلقائي لأقساط البنوك انتهى

وطنا اليوم-عمان:أوضح محافظ البنك المركزي زياد فريز، في لقاء تحدث خلاله عن إجراءات البنك في ظل أزمة كورونا وتأثيراتها على القطاع الإقتصادي للمملكة.

واستهل فريز حديثه بطلب البنك تأجيل أقساط القروض على الناس للثلاثة أشهر الماضية دون احتساب أي عملات أو فوائد إضافية.

وقال إن حوالي 400 مليون دينار تم تأجيلها للأفراد و 800 مليون دينار تم تأجيلها للمؤسسات.

ولفت إلى أن العميل ما زال بإمكانه تأجيل ما عليه من أقساط إذا أثبت للبنك عدم قدرته على دقع ما عليه من مستحقات، مشيرًا إلى أن فترة التأجيل التلقائي للأقساط انتهت.

وأكد أن هناك مصلحة للبنك ومصلحة للعميل.

كما أوضح، محافظ البنك المركزي، أنه ترك للبنوك حرية توزيع أرباحها على المساهمين لكن أزمة كورونا عطلت ذلك، مشددا على أن هذه الجائحة ستلقي بتبعاتها على الجهاز المصرفي في المملكة.

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