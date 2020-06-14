وطنا اليوم- في إطار مواصلة عمليات السحب على جوائز حساب توفير الأطفال "كنزي"، كشف بنك صفوة الإسلامي أسماء الرابحين الخمسة عن شهر أيار 2020، والذين حظي كل منهم بمبلغ 999 ديناراً أردنياً أضيفت لرصيده.

وبموجب سحب أيار، ذهبت الجوائز لكل من الطفل باسل عبدالله المدخر بفرع البيادر بولاية والده، والطفل أيهم أنس صافي المدخر في فرع الزرقاء شارع السعادة بولاية والده، والطفل محمود العمري المدخر في فرع إربد سيتي سنتر بولاية والده، والطفل عبدالله ياسر العدوان المدخر في فرع خلدا بولاية والده، بالإضافة للطفلة سارة رأفت حماد المدخرة في فرع إربد سيتي سنتر بولاية والدها.

وتأتي جوائز حساب توفير الأطفال "كنزي" كجزء من التزام بنك صفوة الإسلامي المتواصل بمكافأة متعامليه حتى الصغار منهم بتعزيز العوائد على مدخراتهم، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة لإدارة علاقته بهم وتعزيز رضاهم من جهة، ومن أجل تحفيز أقرانهم على تبني ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم للمستقبل من جهة أخرى.

هذا وسيواصل بنك صفوة الإسلامي تلبية احتياجات وتطلعات متعامليه الصغار وأولياء أمورهم من خلال المزايا التي يتيحها أمامهم مع حساب توفير الأطفال "كنزي"، والتي تعد الجوائز النقدية الشهرية، إلى جانب جائزة كبرى تقدم مرة سنوياً لفائز واحد بقيمة 20 ألف دينار أردني، من أبرزها.