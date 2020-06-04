الرئيسية | بنوك وشركات 44.2 مليون دينار أرباح القاهرة العامة في 2019

وطنا اليوم-عمان:وافقت الهيئة العامة لبنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته يوم الأربعاء الموافق 10 حزيران 2020 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني على البيانات المالية لعام 2019 وكافة بنود جدول الاعمال ، وقد بلغت الارباح لعام 2019 قبل ضريبة الدخل مبلغ 44.2 مليون دينار مقابل 42 مليون دينار ، في حين بلغت الارباح العائدة لمساهمي البنك بعد ضريبة الدخل 28.1 مليون دينار.

وقد بين السيد يزيد المفتي رئيس مجلس الإدارة، أن البنك تمكن بفضل استراتيجيته وسياسته المتحفظة وإدارته الحصيفة للمخاطر بالإضافة إلى التزامه بأفضل معايير العمل المصرفي من تحقيق نتائج جيدة ، حيث نمت موجودات البنك بنسبة 6.8% لتبلغ 3,133.8 مليون دينار وحققت ودائع العملاء نموا بنسبة 7.16% لتصل إلى 2,051 مليون دينار. وانخفض رصيد التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.1% لتصل الى 1,599.1 مليون دينار مع المحافظة على جودة المحفظة حيث بلغت نسبة التسهيلات غير العاملة 4.84% وهي اقل من المعدل ضمن القطاع المصرفي في الاردن. هذا وقد بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 8.19% فيما بلغت نسبة كفاية راس المال 18.01% وهي اعلى من النسب المقررة من البنك المركزي الأردني.

ونوه السيد يزيد المفتي إلى أن البنك سيستمر خلال عام 2020 في تنفيذ سياساته وخطته الإستراتيجية في تطوير أعماله من خلال المحافظة على نسب السيولة وجودة المحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع تقدم السيد يزيد المفتي بالشكر إلى عملاء البنك ومساهميه على ثقتهم ومساندتهم المتواصلة والتي مكنت البنك من تحقيق هذه النتائج، وإلى موظفي البنك لعملهم الجاد وانتمائهم وإخلاصهم، والبنك المركزي الأردني لجهوده المخلصة ودعمه الدائم، متطلعا إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح في الأعوام القادمة.

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