الرئيسية | بنوك وشركات شركة جــت تهنيء قائد الوطن بعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم-عمان:ترفع شركة النقليات السياحية الاردنية _جـت_ والعاملين عليها الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الحادي والعشرين لجلوس جلالته على العرش داعين الله عزّ وجلّ أن يعيد الذكرى على جلالته باليمن والخير والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

ويشكّل التاسع من حزيران في كل عام، محطة تاريخية مشرقة في تاريخنا المعاصر، حيث اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مثل هذا اليوم من عام 1999، عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتستمر في عهد جلالته مسيرة بناء الدولة الحديثة وتعزيز منجزاتها، وإعلاء صروح الوطن وصون مقدّراته وتعزيز سيادة القانون.

وتتطلع الأسرة الأردنية الواحدة في عيد الجلوس الملكي الحادي والعشرين، لمزيد من البذل والعطاء، عبر تحقيق الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والسعي لتجاوزها، والإصرار على العمل للبقاء أنموذجاً للدولة العصرية، التي تستمد قوتها من تعاضد أبنائها وأصالة ثوابته الوطنية، والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربيّة الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وريثها السياسي وحامل مبادئها، متطلعين بتفاؤل وعزيمة للمستقبل لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك، ومتحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم بثقة واقتدار

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