أحد البنوك يُنهي خدمات عشرات الموظفين

وطنا اليوم-عمان:بعد صدور البلاغ الحكومي حول الأجور يوم الأحد الماضي؛ قرّر بنك "ذائع الصيت" إنهاء خدمات عشرات الموظفين، حيث عمّم البنك ذاته صباح يوم الاثنين الماضي قائمةً بأسماء الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم، لكنّه لم يكتفِ بهذه القائمة فحسب، بل عمّم قوائم أخرى تضمنت أسماء عشرات الموظفين تم إنهاء خدماتهم من قبل إدارة البنك.

ومارست إدارة البنك الإجبار بحقّ الموظّفين كي يستقيلوا، الأمر الذي تبيّن من خلال التعميمات الإدارية، والتي تدّعي إدارة البنك فيها؛ بأنّ الموظفين أُنهيت خدماتهم بالاستقالة.

وبحسب التعميمات الإدارية؛ فإنّ إدارة البنك اعتبرت قرار إنهاء خدمات الموظفين نافذًا من تاريخ 2020/7/1، لكنّ موظفين آخرين تم اعتبار قرار إنهاء خدماتهم نافذًا منذ يوم أمس الثلاثاء.

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت بلاغًا حول تنظيم الأجور، والذي أجاز إنهاء خدمات العاملين حسب المادة 28 من قانون العمل الأردني.