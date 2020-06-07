تجديد انتخاب الذنيبات رئيساً لمجلس إدارة الفوسفات

وطنا اليوم-عمان:أقرت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، تقرير مجلس ادارة الشركة للعام 2019، وخطة عملها المستقبلية وصادقت عليهما.

كما وافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء باستخدام تقنية الاتصال المرئي، على اقتراح مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.

واقرت الهيئة العامة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية الاخرى، واوضاعها المالية، وصادقت على الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر.

وانتخبت الهيئة، خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربعة سنوات قادمة وفق احكام قانون الشركات و النظام الاساسي للشركة ، وعقد المجلس الجديد اجتماع منفصل عن بعد، تم خلاله انتخاب الدكتور محمد الذنيبات رئيسا لمجلس ادارة الشركة للسنوات الأربعة المقبلة والدكتور عادل شركس نائبا للرئيس، وقد بلغت نسبة المقترعين ممن يحق لهم الاقتراع 94 بالمئة.

وكان رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، عرض خلال الاجتماع للاوضاع التي مرت بها الشركة العام الماضي، في ظل الانخفاض الحاد في اسعار منتوجات الأسمدة الفوسفاتية في الاسواق العالمية. وقال ان الشركة حققت خلال العام الماضي ارباحا بقيمة 20 مليون دينار نتيجة لزيادة كميات الانتاج وسياسة ضبط النفقات المتواصلة التي اتبعتها الشركة.

و طمأن الدكتور الذنيبات الهيئة العامة على وضع واداء الشركة للعام الحالي، مبينا ان الشركة استطاعت خلال الربع الاول من العام الحالي، تسجيل زيادة بنسبة 19 بالمئة في حجم صادراتها مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، حيث بلغت كمية الزيادة في صادرات الشركة من الفوسفات للربع الأول من هذا العام 190 الف طن مقارنة مع الربع الاول لعام2019.

وقال ان المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة شهد تحسنا في إنتاجه وأداء العاملين فيه، خلال جائحة كورونا، حيث حقق المجمع خلال شهر أيار للعام الحالي اعلى انتاج للسماد بلغ 66 الف و 400 طن ولأول مرة منذ عام 2011، فيما حقق المجمع كذلك خلال ذات الشهر اعلى كمية انتاج لمادة فلورايد الألمنيوم منذ تاريخ انشاء المجمع.

وبين ان صادرات الفوسفات الخارجية بلغت، منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيار 380 الف و 400 طن، و يعد اعلى انتاج للشركة مقارنة بذات الفترة للعامين الماضيين، فيما بلغت صادرات الشركة الهندية الاردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الاردنية منذ بداية العام الحالي 110 الاف و 573 طن، وهو اعلى من انتاجها لنفس الفترة للعامين الماضيين.

كما شهدت الشركة زيادة في انتاج حامض الفوسفوريك منذ بداية العام الحالي ولنهاية شهر ايار، بواقع 27 الف طن متري والكبريتيك بواقع 89 الف و 181 طن متري، مقارنة بذات الشهر للعامين الماضيين.

واشاد الدكتور الذنيبات بجهود العاملين في الشركة وبخاصة خلال جائحة كورونا، مؤكدا استمرار عجلة الانتاج في الشركة وفق الخطة المعدة، والتي تسعى من خلال للوصول الى الاسواق العالمية و تسويق مادة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وفق تنافسية قوية ومميزة، والاستمرار في تنمية ودعم المجتمعات المحلية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للشركة.

وكان مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أكد ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية شكلت انموذجا نفتخر به على الصعيدين الدولي والعالمي في الإستثمار المتنوع، مبينا ان الشركة خطت خطوات سريعة لتقوية موقفها المالي وحقتت الكثير من الانجازات والارباح بنسب كبيرة وعالية رغم ما مرت به من ظروف، ما زاد من سمعتها ومكانتها.

وأشاد العرموطي بالخطوات الكبيرة لشركة مناجم الفوسفات والتي أسهمت في الحفاظ على مكانتها كداعم للإقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للاردنيين والمساهمة في الحد من البطالة، و خدمة وتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة الى مساهمتها الفاعلة في دعم الجهود الوطنية للتعامل مع جائحة كورونا.