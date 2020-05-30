الرئيسية | بنوك وشركات البوتاس تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف

وطنا اليوم-عمان:جددت شركة البوتاس العربية ، تحذريها من إعلانات مُفبركة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التوظيف، تدعي كذباً وجود وظائف شاغرة من مختلف التخصصات في الشركة، وتطلب من مستخدمي هذه المواقع تعبئة بياناتهم لاستغلالها فيما بعد في أهداف وغايات مشبوهة.

وفي هذا الصدد، تؤكد شركة البوتاس العربية أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذه الصفحات الوهمية، وأن الصفحات والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي هي تلك الموثّقة رسميا وتحمل شعار التوثيق الرسمي المعروف من قبل تلك الصفحات والمواقع.

كما تلفت "البوتاس العربية" نظر المواطنين وجمهور متابعيها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخّي الحذر، وعدم الاستجابة لطلب هذه الشركات والصفحات بالدخول إلى الروابط المرفقة في إعلاناتهم وتعبئة بياناتهم الشخصية لغايات استغلالها في عمليات نصب واحتيال أو في أي جرائم أخرى قد تعرضهم للمسائلة القانونية .

وأكدت الشركة، أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لمن يقف وراء هذه الشركات والصفحات المزورة وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 وأنها ستحتفظ بجميع حقوقها القانونية في الرجوع على هذه الصفحات ومن يقف وراءها جنائياً ومدنياً، وعليه اقتضى التحذير.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر