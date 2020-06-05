الرئيسية | بنوك وشركات بنك الإسكان يجدد دعمه السنوي لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية

وطنا اليوم-عمان:ضمن إطار برامج مسؤوليته الاجتماعية والمتضمنة دعم ومساندة الفئات الأقل حظاً في المجتمع، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن تجديد دعمه السنوي لجمعية قرى الأطفال الأردنية SOS من خلال رعاية بيت للأطفال الأيتام في القرية.

ودأب بنك الإسكان منذ سنوات عديدة على تقديم دعمه لمنزل أسري في قرىSOS حرصاً منه على تعزيز دوره وواجبه الوطني المسؤول تجاه فئة الأطفال ممن حرموأ من الرعاية الأسرية الطبيعية، إضافة إلى تشجيعه للقيم الإنسانية النبيلة في المجتمع كالتعاضد والتلاحم والتكافل الاجتماعي.

ويسعى البنك من خلال تجديده لهذه الكفالة إلى إحداث فرق في حياة الأطفال الأيتام القاطنين في هذه القرى وتوفير سبل العيش الكريم لهم والمساهمة في خلق بيئة صحية وآمنة تبعدهم عن العنف والمخاطر وتنشئتهم ليكونوا عناصر إيجابية وفاعلة لهم بصمات في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى المساهمة في دعم جهود الجمعية الرامية لتعزيز الجو الأسري وتأهيل الأطفال ومساعدتهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.

يشار إلى أن جمعیة قرى الأطفال SOS الأردنیة هي جمعیة وطنیة غیر ربحیة تأسست عام 1983، وتقدم الرعایة لما یقارب (250) طفلاً من الأیتام وفاقدي السند الأسري في (32) منزلاً عائلياً في قراھا الثلاثة في عمّان وإربد والعقبة، وفي بیوت الشباب والشابات التسعة التابعة لها.

تقدم الجمعية للأطفال بيتاً دافئاً وعائلة، إلى جانب كافة خدمات الرعاية الأسرية البديلة للأطفال والتي تشمل المأكل والتعليم والرعاية الصحية والأنشطة اللامنهجية.

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