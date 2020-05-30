هيئة التنمية وتطوير المهارات تتجه نحو التحول الرقمي وتطلق موقعها الالكتروني الجديد

وطنا اليوم - اعلنت هيئة تنمية وتطويرالمهارات المهنية والتقنية إطلاق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة على شبكة الإنترنت بتصاميم عصرية وبمواصفات حديثة تواكب التطور في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية ويلبي طموحات التعليم والتدريب المهني والتقني من مزودي تدريب و متدربين، بالتعاون مع المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي "الدعم الفني لبرنامج مهارات التشغيل والاندماج الاجتماعي" الذي ينفذه ائتلاف بقيادة الوكالة الالمانية للتعاون الدولي .

حيث يتيح الموقع الإلكتروني الجديد لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة، ويوفر هذا الموقع للمستخدمين خدمات الكترونية للاستخدام المباشر ويتضمن معلومات عن خدمات الهيئة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني بدءا من ضمان جودة مزودي التدريب، وترخيص مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني واعتماد البرامج التدريبية، واصدار شهادة المزاولة المهنية، بالاضافة الى اختبار المزاولة المهنية وصندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتسجيل المؤهلات المهنية، حيث يمكن الوصول اليه من خلال الرابط التالي : http://www.tvsdc.gov.jo

و ذكر رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارت المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة ان إطلاق الموقع الالكتروني للهيئة يندرج في إطار سعي الهيئة المستمر في تحقيق التميز بمختلف اشكال التعليم والتدريب المهني والتقني وتحسين جودة مخرجاته بما يتناسب مع سوق العمل.

وأضاف السفاسفة بأننا في هيئة تنمية وتطوير المهارت المهنية والتقنية حريصون على تقديم أفضل الخدمات الالكترونية لطلبتنا ومزودي خدمة التدريب والتعليم المهني والتقني مشيراً إلى أن الموقع يوفر معلومات وافية وموثوقة إضافة إلى اي اصدارات جديدة تصدر عن الهيئة.

وقال السفاسفة ان الموقع يضم روابط إلى كافة أنظمة الهيئة، وآخر أخبار الهيئة وإعلاناتها، ومعلومات عن برامج التدريب، وطرق التواصل مع كافة المراكز والاكاديميات المهنية و التقنية، وأهم المعلومات التي يحتاجها المتدرب، وسيتم العمل على تطويرها بشكل مستمر لتلبي احتياجات المتدربين ومتصفحي الموقع.