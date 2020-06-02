الرئيسية | بنوك وشركات ابو غزالة : لا املك مليارات ولا احب ان املكها

وطنا اليوم-عمان:علق رجل الاعمال الدكتور طلال ابو غزالة على التعليم في الأردن واصفه بتعليم الـ "كُتاب" موضحا أنه طالما يعمل المدرس على تحفيظ الطلبة فنحن ما زلنا في مرحلة الـ "كُتاب".

وقال ابو غزالة خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مهند المبيضين، إن هذا الوصف ينطبق على جميع المدارس فس الأردن بدرجات متفاوتة.

واضاف أن وباء فيروس كورونا كشف أننا متخلفون بالتعليم الرقمي، مشيرا الى وجود مشكلة في المدارس والمدرسين الذين لا يقبلون بالتغيير وتطوير انفسهم تكنولوجيا.

وبين أن الطالب اليوم متفوق على معلمه بالتكنولوجيا.

وفي الجانب الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا، قال ابو غزالة إنه علينا التركيز على ثلاث أمور رئيسية وهي الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاكتفاء الذاتي الصحي، والتعليم، مؤكدا أنه اذا تأمنت هذه الثلاث فنحن لا نحتاج الى العالم.

وعن تبرعات صندوق همة وطن أكد ابو غزالة أن المشروع مهم جدا لكن التبرعات قليلة، وكان يجب أن يحدد لكل فئة مقدار تبرعها.

وردا على سؤال الزميل مبيضين حول رضاه عن تبرعه الذي بلغ 250 ألف دينار، قال ابو غزالة "انا المتبرع الوحيد الذي لا امتلك ثروة، كل ارباح شركتي تصرف لتطويرها في ذات العام".

وأكدا "لا املك مليارات ولا ملايين ولا احب ان املكها".

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