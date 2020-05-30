صناعيون: توجيهات الملك تمنح القطاع دفعة قوية لتجاوز التحديات

وطنا اليوم - أكد صناعيون أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع تمنحه دفعة قوية لتجاوز التحديات والتداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، استعدادا للتعامل مع مرحلة ما بعد الوباء. وأشار هؤلاء في تصريحات للتلفزيون الأردني، الى أهمية لقائهم جلالة الملك امس الأحد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حول تحديد جهة مسؤولة عن تنفيذ التوسع بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي لغايات رفد السوق المحلي والتصدير، وضمن برنامج زمني واضح.

وقال رئيس لجنة التصنيع الغذائي، رئيس مجلس ادارة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل, في تصريح صحفي عقب حضورهم الاجتماع ان اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية عرضت امام جلالة الملك لمخرجات عمل لجنة التصنيع الغذائي، مشيرا الى أن هذا القطاع يعد من اهم القطاعات الصناعية في المملكة نظرا لأنه يشغل ما يزيد على 60 الف عامل معظمهم من الاردنيين. وأشار سحويل الى أن انتاج هذا القطاع عام 2019 بلغ ما مقداره 5ر4 مليار دينار، بلغ حجم التصدير منها نصف مليار والباقي للسوق المحلي. وأوضح سحويل أن عمل اللجنة يركز وبصورة منهجية على تحقيق اربعة اهداف تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، والتشغيل، اضافة الى زيادة القيمة المضافة للصناعات الغذائية، لافتا الى أنه بعد اجراء التحليل لهذا القطاع تم تحديد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة. من جهته قال المدير العام والرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير, امجد شهيل، ان قسم الاجهزة الطبية والمستلزمات هو قطاع جديد، لافتا الى أنه تم خلال الاجتماع عرض اربع فرص استثمارية في اماكن يحتاجها الاردن كثيرا كصناعة الكمامات والمراييل الطبية, مؤكدا العزم على ترجمة توجيهات جلالة الملك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج الى واقع.

بدوره قال رئيس اللجنة الدوائية ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء, الدكتور نزار مهيدات, انه عرض أمام جلالة الملك لواقع الصناعات الدوائية في الاردن وسبل الاستثمار وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، مؤكدا أن هناك إشادة بالصناعات الدوائية المحلية بدليل حجم صادرات القطاع. وأشار الى أهمية توجيهات جلالة الملك لتطوير هذه الصناعة لرفد الاقتصاد الوطني وتأمين المخزون الدوائي, لافتا الى توجيهات جلالة الملك بضرورة تسهيل وتبسيط الاجراءات المتبعة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء للسير قدما في تحسين وتعزيز هذا الصناعة.