بنك ABC الأردن يفتتح فرع بيادر وادي السير بتصميم عصري مميز

وطنا اليوم-عمان:تماشيا مع خطة البنك الاستراتيجية وسياسته في خدمة العملاء بأفضل الكفاءات المصرفية وأفضل التقنيات وتنفيذا لهوية البنك الجديدة عبر شبكة فروعه، فقد افتتح سعادة السيد صائل فايز الوعري، رئيس مجلس إدارة بنك ABC الأردن وبحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة والمدير العام والادارة التنفيذية، فرع بيادر وادي السير بحلته الجديدة مطلقاً مفهوماً جديداً بالكامل لتجربة العميل لدى فروع البنك بشكل يعكس هويته الجديدة، ويتوافق مع احتياجات العملاء المتغيرة والأكثر تطوراً في هذا العصر.

وقد صرح السيد صائل فايز الوعري، رئيس مجلس الادارة لبنك ABC الأردن ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: "يهدف تصميم الفرع الى تزويد العملاء بتجربة عالمية وفعالة؛ فقد صُمم الفرع بما يلائم تجربة العملاء وبشكل يُعزز التفاعل والخصوصية معهم، ويضمن خدمتهم بطريقة أسرع وأكثر فاعلية". وأضاف قائلاً: "إن التصميم الجديد هو وسيلة اتصال لدعم وترسيخ الملامح والقيم الجوهرية للهوية المؤسسية لبنك ABC ويعكس بألوانه قيم البنك التي تتمثل بمنح الأولوية للعميل، وبأن نعمل كفريق وبأداء ثابت".

هذا ويقدم الفرع خدماته المصرفية المميزة والمبتكرة والتي تسهل على العملاء إتمام معاملاتهم بسلاسة وسرعة، حيث تم تجهيز الفرع بأفضل التقنيات المتقدمة والتي تضمن للعميل الحصول على باقة شاملة من الخدمات المصرفية وضمن أعلى المعايير، هذا ويوفر التصميم الداخلي العصري للفرع بأجهزة رقمية تعمل باللمس وجهاز صراف آلي يعمل على مدار الساعة.

ومن جانبه قال السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام لبنك ABC الأردن: "إن احتياجات العملاء متغيرة ولا بد لفروعنا أن تواكبها، وإلى جانب اهتمام عملائنا المتزايد بالخدمات الرقمية، نواصل بدورنا إدراك الأهمية الفريدة للتفاعل البشري ونرى بأن الاستثمار في تجربة العملاء المتكاملة داخل فروعنا أمراً محورياً." وأوضح أيضاً: "رُغم توفّر منصتنا الرقمية، لا نعتبر في بنك ABC بأن فكرة الفروع قد أصبحت من الماضي، بل نرى بأن علينا التجديد المستمر في غايتها وتصميمها وخدماتها، وبوجود هذا المشهد العصري والتجربة الفريدة لتحسين خدمة عملائنا المميزين."

يعد بنك ABC من البنوك الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية تشمل الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع وترتيب القروض المجمعة ومنتجات الخزينة وأسواق المال والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر.