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الصرايره: 93,5 مليون دينار مساهمات صندوق همة وطن
وطنا اليوم - صرح السيد جمال الصرايره نائب رئيس صندوق همة وطن ان مجموع المساهمات الملتزم بها بلغ 93 مليون ونصف المليون دينار وقد تم بتاريخ 20/ 4 تحويل مبلغ 27 مليون لحساب امانات صندوق المعونة الوطنية ومليون دينار إلى تكية ام علي ب 26 / 4 ومليون دينار إلى الهيئه الخيرية الهاشميه بتاريخ 3/ 5 ويتم مراقبة ومتابعة ايصال الدعم الى مستحقيه اولا بأول حيث وصل عدد المستفيدين الى اكثر من 250 الف عائله .
وقد تم تكليف شركة ارنست يونغ لتدقيق ومراجعة الحسابات وتقديم تقريرا ماليا حسب الاصول والاعراف الدوليه .
وسوف يقوم الصندوق بدراسة الحاجات المستجدة بعد انتهاء توزيعات الشهر الفضيل والتنسيب بشأنها للرئاسة الجليله . مجددا الشكر والتقدير لكل الذين اسهموا في هذا الجهد الوطني النبيل
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