مجموعة أبوغزالة تشيد مصنع للهواتف النقالة في مادبا

وطنا اليوم - باشرت مجموعة طلال أبوغزالة العالمية باستكمال أعمالها لإنشاء مصنع “أبوغزالة للتقنية” في مدينة مأدبا الصناعية، بعد توقف العمل منذ شهر آذار الماضي إثر جائحة فيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن المجموعة اليوم الثلاثاء.

ووفق المجموعة، يأتي إنشاء المصنع تنفيذا لاتفاقية الإنشاء التي وقعتها “شركة أبوغزالة للتقنية” إحدى شركات “أبوغزالة العالمية” مع شركة المدن الصناعية، كما يأتي التزاما من “أبوغزالة العالمية” في خدمة الوطن من خلال التطوير التقني المعرفي الأردني. وسيتم إنجاز المصنع بأقرب وقت ممكن، ليكون أول مصنع تكنولوجيا عامل في المدينة الصناعية؛ حيث سيقدم منتجات تقنية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على التنمية المحلية والاقتصادية.

وجاء اختيار مدينة مأدبا الصناعية لإنشاء المصنع على قطعة أرض مساحتها خمسة دونمات تم شراؤها بالكامل، بعد عدة اجتماعات عقدت مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المدن الصناعية الأردنية والقائمين على المشروع، الذين بدورهم قدموا كافة التسهيلات التي تتيح للمصنع الانطلاق وتحقيق الغايات التي من أجلها جاء قرار إنشائه. وسيسهم المصنع في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج في مدينة مأدبا الصناعية التي تعتبر أحد أحدث المدن الصناعية في المملكة.