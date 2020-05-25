الرئيسية | بنوك وشركات شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ بعيد الاستقلال الرابع والسبعون للمملكة

وطنا اليوم - رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الاسواق الحرة الاردنية والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وكافة العاملين في الشركة يرفعون الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده المحبوب سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد استقلال المملكة الرابع والسبعون ، داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويديمه سندا وذخرا للاردن والاردنيين ،معززا لمسيرة الاستقلال لمملكتنا الحبيبة . وكل عام وجلالتكم والاردن وشعبه بألف خير وسعادة

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