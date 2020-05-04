بالصور.. الاسواق الحرة تهنئ باعياد الوطن وتطلق حملة (شكرا لسيدنا)

وطنا اليوم - رفعت شركة الاسواق الحرة الاردنية ممثلة برئيس واعضاء مجلس ادارتها والمدير العام/ الرئيس التنفيذي باسمى ايات التهنئة والتبريك الى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين قائد مسيرة الاستقلال والانجاز بمناسبة العيد الرابع والسبعين لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الذي يصادف اليوم.

واستذكرت الشركة في بيان بالمناسبة الوطنية على قلوب الاردنيين جميعاً مسيرة الانجاز والعمل والانتاج الذي شهدتها المملكة في كافة قطاعاتها في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ما انعكس بشكل لافت على الارتقاء بالوطن والمواطن.

كما هنأت الاسواق الحرة الاردنية الحكومة الرشيدة بالمناسبة العزيزة ووجهت لابناء شعبنا الاردني الاصيل كل في موقعه اصدق التهاني بالمناسبة الغراء التي تمثل وقفة عز وشموخ ومحطة تقييم وتقدير للجهود الوطنية الخالصة المبذولة لاعلاء قيم الاستقلال واشارت الى الجهود العظيمة لقواتنا المسلحة الاردنية الجيش العربي واجهزتنا الامنية في اعلاء قيم الامن وحماية الوطن ومنجزاته كما وجهت تحية اجلال الى كافة الكوادر الطبية الاردنية التي تبذل كل الجهود المخلصة في اطار مواجهتنا اليوم لجائحة كورونا العالمية تحت ظل وادارة الرؤية الحكيمة لجلالة القائد.

وبهذه المناسبة اطلقت الاسواق الحرة الاردنية اليوم في شوارع العاصمة حملة ( شكراً سيدنا) ( شكرا اصحاب الارادة) حملت خلالها عناوين تعكس الارادة الصلبة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله والى جانبه سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله في ادارة الازمة بافضل صورها ، ولاصحاب الارادة من ابناء جيشنا العربي الباسل واجهزتنا الامنية والكوادر الصحية والطبية في مواقع عملها وميادين التقصي الوبائي والعلاجي.