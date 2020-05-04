الرئيسية | بنوك وشركات توزيع الكهرباء: سنستجيب للأعطال سريعاً

وطنا اليوم-عمان:أكدت شركة توزيع الكهرباء على أنها ومن منطلق قناعتها بأهمية قطاع المياه فأنها تعمل على سرعة الاستجابة في التعامل مع الأعطال والانقطاعات التي تتاثر بها مشاريع وآبار المياه.

وشددت الشركة في البيان الذي أصدرته -ردا على ما تناقلته وسائل الاعلام بخصوص ان الانقطاعات الكهربائية تسببت في تأخير دور المياه في بعض المناطق المملكة-أن الشركة تقوم وبشكل دائم بايلاء إيصال التيار الكهربائي لمشاريع المياه اهمية قصوى.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بتزويد عددا من مشاريع المياه الرئيسية في المملكة بالتيار الكهربائي، وهي: مشروع جر مياه الديسي ،مشروع مياه زي عمان ،مشروع مياه الزارة ماعين، مشروع مياه الموجب التحويل،مشروع مياه وادي العرب (شمال المملكة )،مياه الازرق ،مياه الجثة والطاحونه في معان،مياه سواقه والموجب والقطرانه الكرك، مياه ابار الحسا الطفيلة.

وأشارت الشركة الى أنها تقوم باعمال الصيانة والتشغيل للشبكات ومحطات التحويل المغذية لهذه المشاريع.

وأكدت على انها تولي هذه المشاريع اهمية قصوى باعتبارها مشاريع حيوية وحساسة، حيث حرصت الشركة في مرحلة التصاميم والتنفيذ لتغذية هذه المشاريع على مرعاة الموثوقية العالية والمرونه في تغذية المشاريع، بحيث يتم تغذية المشاريع من خلال خطوط وشبكات بنظام حلقي وتوفير محولين في كل محطة ضخ رئيسية لضمان استمرارية التيار في حال حصول عطل على اي من المحولات يتمكن فيها المحول الاخر من تحميل كافة احمال المضخة.

وشددت الشركة على حرصها بالصيانة الشاملة والدورية لمحطات التحويل والشبكات المغذية كل عام ومرعاة ان يتم ذلك خلال فترة الشتاء وبالتنسيق مع المياه.

وأضافت الشركة انه ومنذ عدة اشهر حدث انقطاعين حصل انقطاعين للتيار الكهربائي على هذه المشاريع وهي خارجة عن سيطرة شركة توزيع الكهرباء.

وقالت: الانقطاع الاول والذي حصل على محطة ضخ مياه الديسي يوم 20/5/ 2020 ،ولم يتبين لدينا اي سبب للعطل على شبكة توزيع، حيث فصلت قواطع الضغط المتوسط في محطة شركة الكهرباء الوطنية وفي شركة توزيع الكهرباء، وبعد التفتيش والتفقد والفحص للمحطات والشبكات لم يتبين لدينا اي وجود اي عطل او عطب لاية اجهزة على شبكة الشركة، مما يرجح انه قد يكون العطل داخل محطة الضخ على شبكات ك.ف وهي تحت سيطرة الشركة المشغله لمشروع المياه ، ولم يستفد من النظام الحلقي في المحافظة على موثوقية النظام بسبب طلب مهندسي الشركة المشغلة للمشروع في وقت سابق خلال شهر نيسان من مركز المراقبة لدينا اغلاق نقاط النظام الحلقي ليتحول النظام كانه نظام شعاعي مما تسبب في فصل كامل المحطة عند حدوث الفصل، مع الاشارة الى ان مشروع الديسي فيه اكثر من 50 بئرا لضخ المياه لم تتاثر بالانقطاع.

وبالنسبة للانقطاع الثاني، قالت الشركة: إن الانقطاع حصل على مشروع مياه زي عمان فجر يوم 20/5/2020 والذي كان خارج سيطرة الشركة حيث فصلت محطة الصبيحي الرئيسية بالكامل وهي خارج عمل شركة توزيع الكهرباء علما بان مدة الانقطاع لم تتجاوز الساعة .

وأكدت الشركة على انها تقوم وبشكل دائم بايلاء ايصال التيار الكهربائي لمشاريع المياه اهمية قصوى، حيث عملت الشركة وبالرغم من ظروف جائحة كورونا بالاستمرار خلال فترة الحظر بالعمل على تنفيذ شبكات ومحطات التحويل لتزويد مشروع جر مياه سد وادي العرب المرحلة الثانية (سيكون اكبر مشروع لتزويد المياه في شمال المملكة) بالتيار الكهربائي حيث عملت الشركة على انجاز الاعمال الخاصة بالمشروع وتم الانتهاء من كهربة المحطات والخطوط قبل حوالي شهر وهو جاهز لتشغيل احمال المياه بشكل نهائي حيث انه جاري التحضير من طرف المياه للتشغيل النهائي والمتوقع خلال شهر 6/2020).

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