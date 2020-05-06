الرئيسية | بنوك وشركات جمعية الفنادق: توزيع طلبة الحجر كان عشوائيا والاسعار موحدة

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، إن اسعار فنادق البحر الميت كانت موحدة للطلبة الذين وصلوا قبل 3 أيام، بناءً على تعليمات وزارة الخارجية فيما كان توزيع الطلبة عشوائي.

وأضاف الهندي في حوار مع د. هاني البدري في برنامجه "وسط البلد" على راديو "فن"، أن "الخارجية" ارتئت توحيد الاسعار؛ بالرغم من وجود فنادق خدمة 5 نجوم وأخرى 4 نجوم في منطقة البحر الميت.

وبين الهندي أنه عمد على الفور الى إخلاء فندق في البحر الميت من فئة 4 نجوم، اتضح أن خدماته غير لائقة، وتم توزيعهم على الفنادق الأخرى، مشيراً إلى أن جميع فنادق البحر الميت حالياً وصلت إلى حد الاشباع.

وأكد أنه لم يكن يملك الخيار في توحيد اسعار الفنادق، "وعلى ذلك وبعد مواجهة هذه المشكلة؛ سيكون هناك اختلاف في الاسعار بالنسبة للدفعة الثانية من الطلبة والذين سيصلون فنادق عمان يوم الجمعة المقبل".

واعتذر الهندي لجميع الطلبة عما حدث في البحر الميت، مؤكداً انه لو كان يمكلك الخيار لاقيم جميع الطلبة في فنادق 5 نجوم.

وكشف الهندي أنه تم حجز 57 فندقاً في عمان، لاستيعاب الدفعة الثانية من الطلبة، بسعة 6 الاف غرفة، وباسعار متفاوتة بين 3 و4 و5 نجوم، مشيراً إلى فكرة تخصيص المزيد من الفنادق واردة؛ لحجر المزيد من الطلبة.

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