 وطنا نيوز -أكبر شركة إماراتية لسيارات الأجرة تسرح ثلث موظفيها
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أكبر شركة إماراتية لسيارات الأجرة تسرح ثلث موظفيها
التاريخ : 05-05-2020 08:14:42 المشاهدات: 1621

وطنا اليوم-عمان:قالت شركة كريم التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز إنها ستسرح 536 موظفا هذا الأسبوع، يشكلون حوالي ثلث قوة العمل لديها.
ويقع مقر كريم في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لأوبر بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.

وتاليا نص البيان:

"اليوم سنطلب من 536 زميل وزميلة أي (31%) من زملائنا مغادرة كريم. لقد كان تأثير فيروس كورونا المستجد كبيرا على شركتنا وعلى الصناعة بشكل عام، مما اضطرنا لتغيير شكل وحجم الشركة للحفاظ على وجودها على المدى البعيد - وهو ما نطمح أن يحدث.
إن قرار تقليل عدد موظفي كريم كان هو الملاذ الأخير للشركة. هؤلاء الزملاء هم من ساعدنا على بناء كريم و على إحداث تغييرا جذرياً في مجتمعاتنا في أنحاء المنطقة. نحن نقدر بشدة ما قدموه للشركة من جهد وإخلاص وتفان في العمل، و نأمل أن نستعيد جهودهم مرة اخرى عند إتمام بناء قاعدة مستدامة لمستقبل الشركة"


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