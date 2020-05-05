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أكبر شركة إماراتية لسيارات الأجرة تسرح ثلث موظفيها
وطنا اليوم-عمان:قالت شركة كريم التابعة لشركة أوبر تكنولوجيز إنها ستسرح 536 موظفا هذا الأسبوع، يشكلون حوالي ثلث قوة العمل لديها.
وتاليا نص البيان:
"اليوم سنطلب من 536 زميل وزميلة أي (31%) من زملائنا مغادرة كريم. لقد كان تأثير فيروس كورونا المستجد كبيرا على شركتنا وعلى الصناعة بشكل عام، مما اضطرنا لتغيير شكل وحجم الشركة للحفاظ على وجودها على المدى البعيد - وهو ما نطمح أن يحدث.
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