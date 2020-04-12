تغطية شبكات الاتصالات لمناطق الحجر الصحي في البحر الميت

وطنا اليوم-عمان:عُقد في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم خامس اجتماعات خلية الأزمة الخاصة بقطاع الاتصالات وبحضور ممثلين عن شركات الاتصالات زين، أورانج، أمنية لمناقشة كافة الترتيبات اللازمة لتأمين تغطية الاتصالات اللازمة لمناطق الحجر الصحي المنوي تأمينها للطلبة الاردنيين والمواطنين الذي تقطعت بهم السبل والمنوي إعادتهم إلى الاردن وفقاً لقرار الحكومة الذي اعلنت عنه مؤخراً.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن الهيئة وانطلاقاً من دورها في حماية مصالح المستفيدين وتوفير خدمات الاتصالات لجميع المواطنين بجودة عالية، خصوصاً وأن عدد المسجلين كمرحلة أولى في منصة التسجيل الإلكتروني للعودة إلى الأردن قد بلغ (23000) شخص وسيتم حجرهم في منطقة البحر الميت (منطقة السويمة، منطقة الرامة)، بالإضافة إلى (1500) شخص سيتم حجرهم في مركز حدود العمري، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الشركات الخلوية الثلاث لتأمين التغطية اللازمة والتي تمكنهم من استخدام شبكة الانترنت بكل سلاسة ويسر سواء للتواصل مع أهلهم أو لتمكين الطلاب من اكمال دراستهم عن بعد لمن توفر لهم جامعاتهم أو مدارسهم هذا الخيار.

وأشار الدكتور الجبور إلى أن الهيئة ستقوم بمراقبة أداء شبكات الاتصالات بشكل مستمر لضمان استمرارية تقديم الخدمة للأشخاص المحجور عليهم في مناطق الحجر الصحي، حيث ستقوم الشركات بتزويد الهيئة بتقارير دورية حول أداء الشبكات في هذه المناطق.