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تغطية شبكات الاتصالات لمناطق الحجر الصحي في البحر الميت
وطنا اليوم-عمان:عُقد في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم خامس اجتماعات خلية الأزمة الخاصة بقطاع الاتصالات وبحضور ممثلين عن شركات الاتصالات زين، أورانج، أمنية لمناقشة كافة الترتيبات اللازمة لتأمين تغطية الاتصالات اللازمة لمناطق الحجر الصحي المنوي تأمينها للطلبة الاردنيين والمواطنين الذي تقطعت بهم السبل والمنوي إعادتهم إلى الاردن وفقاً لقرار الحكومة الذي اعلنت عنه مؤخراً.
وأشار الدكتور الجبور إلى أن الهيئة ستقوم بمراقبة أداء شبكات الاتصالات بشكل مستمر لضمان استمرارية تقديم الخدمة للأشخاص المحجور عليهم في مناطق الحجر الصحي، حيث ستقوم الشركات بتزويد الهيئة بتقارير دورية حول أداء الشبكات في هذه المناطق.
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