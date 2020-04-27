جت تقرر صرف الراتب كامل لموظفيها عن شهر نيسان

السادة موظفي وسائقي وفنيي وعمال شركة النقليات السياحية الاردنية - جت- والشركات التابعة لها المحترمين .

تحية وبعد ......

استناداً لامر الدفاع رقم (٦) (٩) والذي نصت بنودهما بمنح الشركة الحق في التوقف عن العمل واشعار وزارة العمل بهذا .

او صرف ما نسبته ٥٠٪؜ من الراتب لموظفيها بعد اشعار وزارة العمل بذلك .

فقد اجتمع مجلس الادارة لبحث هذا الامر وقرر التالي:

ان رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية فيها واعتماداً على تاريخ الشركة وتميزها ونهجها الدائم في الوقوف الى جانب تغليب المصلحة العامة لبلدنا اولاً ولمنتسبي الشركة ثانياً.

وحرصاً منا جميعاً على الحفاظ على هذه المكتسبات كي نستمر يداً واحدة ملتزمين بانتمائنا الحقيقي لمسيرة هذه الشركة .

قرر مجلس الادارة صرف الراتب كاملا لشهر نيسان ٢٠٢٠/٤ ولجميع الموظفين .

املين ان يكون هذا الامر حافزاً لكم لتكثيف جهودكم في المستقبل القريب انشالله بعد مرورنا بسلام من تبعات هذه الجائحة المؤلمة بهمة المخلصين في هذا البلد تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وولي عهده المحبوب .

المدير العام

مالك حداد