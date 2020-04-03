الرئيسية | بنوك وشركات البنك الأردني الكويتي يطلق مبادرة "بيتك حصنك" في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم- في مبادرة هي الثانية من نوعها وبهدف إدخال البهجة و السرور في قلوب الأطفال، قام البنك الأردني الكويتي ضمن مبادرة "بيتك حصنك" بإطلاق طائرات ورقية في سماء محافظة الزرقاء تحمل شعار " خليك بالبيت" ، حيث تم تصنيعها بسواعد الشباب الأردني المتعطلين عن العمل في المحافظة ضمن معايير السلامة العامة وتوزيعها على الأطفال بعد تعقيمها، ليقوموا بإطلاقها من منازلهم لتحفيزهم على ضرورة الإلتزام بإجراءات الحكومة والبقاء في منازلهم. حمى الله الأردن.. وطنا وقيادة وشعبا.









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