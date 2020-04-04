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الأردني الكويتي يطلق مبادرة "بيتك حصنك"
وطنا اليوم- بهدف إدخال البهجة و السرور في قلوب الأطفال قام البنك الأردني الكويتي ضمن مبادرة "بيتك حصنك" بإطلاق طائرات ورقية في سماء عمان الشرقية تحمل شعار " خليك بالبيت" ، حيث قام شباب متعطلين في شرق عمان بصناعة الطائرات وتوزيعها على الاطفال بعد تعقيمها والحفاظ على معايير السلامة العامة ليقوموا باطلاقها من منازلهم لتحفيزهم على ضرورة الالتزام باجراءات الحكومة والبقاء في منازلهم
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