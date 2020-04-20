الرئيسية | بنوك وشركات كامبل غراي ليڤينغ وفندق كامبل غراي - عمّان يدعمان صندوق همة وطن بمبلغ 100 ألف دينا

وطنا اليوم-عمان:تصدياً للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد، أعلن السيد عيسى ناصيف عوده، رئيس مجلس ادارة مجموعة عوده، والتي تتولى مهمة تطوير فندق "كامبل غراي" و"كامبل غراي ليڤينغ" - عمّان، متعدد الأغراض والاستخدامات، والحائز على العديد من الجوائز، عن تقديم تبرع مالي بقيمة 100 ألف دينار أردني لصندوق "همة وطن". وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المشروع لدعم المملكة الأردنية الهاشمية تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، والمجتمع المحلي.

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