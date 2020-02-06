معرض الفنان فاروق لمبز في غاليري بنك القاهرة عمان

وطنا اليوم-يفتتح في غاليري بنك القاهرة عمان عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء, معرض الفنان الأردني الرائد فاروق لمبز والذي يحمل عنوان جنات عدن , يقدم الفنان في هذا المعرض مجموعة من الاعمال الفنية الحروفية والتي تتجاوز في رؤيتها التشكيلية لوحة الخط التقليدية كونها تحمل بعدا تشكيليا" يمزج ما بين الحرف والتكوين الفني بالوان مائية على ورق . والفنان يعتبر من جيل الرواد الثاني في الحركة التشكيلية الأردنية وعرضت أعماله في مختلف دول العالم واقام العديد من المعارض في الأردن منذ السبعينيات من القرن الماضي , وقد جاء في كلمة الغاليري :

هاهو غاليري بنك القاهرة عمان في سنته الثالثة عشر , يؤكد من جديد على وعده في سنة التأسيس الاولى، ان يكون نافذة للفن الأردني مشرعة على العالم ، من خلال مجموعة المعارض النوعية التي اقامها لمختلف الاجيال ، من اعمال اطفال الاردن في المسابقة السنوية التي يقيمها مرورا بجيل الشباب و معارض سبعة في سبعة المتنوعة ، ثم سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الذي تكرس في دوراته الخمس الماضية كواحد من ابرز الملتقيات الفنية ، ليس على المستوى المحلي و العربي بل العالمي ، فقد استضاف الملتقى عبر دوراته العديد من الاسماء البارزة في التشكيل العربي و العالمي و خصص مساحة واضحة لجيل الشباب ، اتاح بها الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات النوعية لفنانين لهم تجارب مهمة.

يسعدنا اليوم في معرض الفنان الأردني فاروق لمبز ، الفنان الانسان الذي ساهم بدوره الابداعي مع الرعيل الاول من فناني الاردن في بناء الحركة التشكيلية الاردنية و كان له دور كبير في دعم المواهب و له ايادٍ بيضاء على العديد من الفنانين من خلال ادارته التاريخية لغاليري عاليه ، في سبعينيات و ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي .

نرحب معكم بالفنان الكبير فاروق لمبز و من خلال اعماله الخطية التي اعاد بها للحرف العربي وهجه و مكانته اللائقة كنوع مهم من انواع التشكيل ذو الشخصية العربية المتفردة ، و هو المتمرس في رسم الطبيعة و البيئة الاردنية منذ سبعينيات القرن الماضي و له منجز تشكيلي بارز في حركتنا التشكيلية الاردنية.

يستمر المعرض لمدة شهر في الغاليري .