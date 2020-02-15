بنك الإسكان يطلق بطاقة ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً

وطنا اليوم-عمان:استمراراً لخطط البنك في توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات المصرفية لعملائه، أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- مؤخراً بطاقة ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً ISKAN V-Card والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتتيح البطاقة لعملاء بنك الإسكان، إمكانية القيام بمشترياتهم عبر المواقع الإلكترونية على الإنترنت من خلال الرصيد الذي يتم شحنه في البطاقة مسبقاً وبسقوف تتناسب واحتياجاتهم، مع توفير أعلى درجات الحماية والأمان عبر خدمة حماية المشتريات على المواقع الالكترونية والتي تمكن العميل من استلام رمز تحقق لمرة واحدة One Time Password / OTP على رقم الهاتف الخلوي الخاص به المسجل لدى البنك عند استخدام البطاقة على المواقع المشاركة بالخدمة.

ويمكن اصدار البطاقة بشكل آلي وفوري من خلال نظام إسكان اون لاين ISKAN Online وتحويل الأموال إلى البطاقة دون زيارة أي من فروع بنك الإسكان.

وقال رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في بنك الإسكان، فاسكين أجميان:" باعتباره رائد العمل المصرفي في الأردن، يواكب بنك الإسكان باستمرار آخر وأحدث التطورات في الصناعة المصرفية، رغبة منه في توفير تجارب مصرفية ثرية، وعملية، وآمنة، وموثوقة، لعملائه".

وأضاف أجيمان:" تُعد بطاقة ISKAN V-Card المدفوعة مسبقاً والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا إضافة نوعية جديدة لمجموعة بطاقاتنا التي تمنح حامليها المرونة في عمليات الشراء مقرونة بأعلى درجات الأمان والحماية"، مشيراً إلى حرص بنك الإسكان على منح شريحة واسعة من عملائه نفاذاً أكثر لتجربة حلول الدفع الإلكترونية التي يوفرها لهم لتكمل أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم المتنوّعة ".

من جانبه، قال مدير عام ماستركارد في منطقة المشرق العربي، السيد رمزي الأمعري: "أصبحت المنتجات المدفوعة مسبقاً أكثر شيوعاً نظراً لتعدد فوائدها، بما في ذلك تسهيل عمليات الدفع والشراء، وتمكين حاملي البطاقات من التحكم في إنفاقهم وميزانيتهم بشكل أفضل. مسرورون للتعاون مع شريكنا، بنك الإسكان، لإطلاق بطاقة ISKAN V-Card البطاقة الرقمية المدفوعة مسبقاً في الأردن، حيث يعزز إطلاق هذه البطاقة من التزامنا بتلبية احتياجات السوق المحلي ويظهر تفانينا في تعزيز الابتكار في مجال المدفوعات في جميع أنحاء المنطقة".

تجدر الإشارة، إلى أن بطاقة ISKAN V-Card تتمتع بمزايا البطاقة البلاتينية من ماستركارد مثل (التغطيات التأمينية للسفر وغيرها من المزايا).