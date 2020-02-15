الرئيسية | بنوك وشركات الوطنية للدواجن توزع مدافيء على مدارس القطرانة

وطنا اليوم-وزعت الشركة الوطنية لدواجن اليوم الأحد مدافيء على مدارس القطرانة بهدف تأمين طلبة المدارس بالتدفئة الضرورية خلال الأجواء الباردة خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في أجواء شتوية باردة .

وجرت عملية التوزيع بحضور رئيس بلدية القطرانة بالتعاون مع متصرفية القطرانة ومديرية التربية فيها، في خطوة اعتبرها تربويون في المنطقة تجسيدا للعلاقة التشاركية بين الشركة والمجتمع المحلي وشملت الحملة خمسة مدارس في لواء القطرانه للمساعدة في توفير بيئة صفية مثالية للطلبة والمدرسين وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية لشركة في دعم المجتمعي المحلي.

مدير عام الشركة احمد عبدالكريم الرعود قال إن المسؤولية الاجتماعية لشركة وخدمة ابناء الموظفين والعاملين بالشركة وابناء المجتمع المحلي التزام يأخذ حيزا مهما على سلم أولوياتها واضاف الرعود أن دعم مدارس لواء القطرانة اليوم هو من ضمن خطة دعم مجتمعي شامله تنفذها الشركة سنويا تشمل دعم مؤسسات المجتمع المدني المحلية وتعاونا مع كافة الشركاء في المنطقة بهدف تعزيز الخدمات العامة واضاف أن إجراء فعاليات طبية وتثقيفية وتوعوية إضافة إلى الدعم اللوجستي من شأنه توفير بيئة عمل ضمن منطقة مسؤولية الشركة تتسم بالتعاون والتفهم المستمر .

رئيس بلدية القطرانة احمد القرينات أشاد بالدور الوطني الذي تتعامل به الشركة الوطنية لدواجن مع المجتمع المحلي واضاف أن جملة من القطاعات تحظى بدعم الشركة إضافة إلى القيمة الاقتصادية والاجتماعية المضافة التي تمثلها الشركة في توفير فرصل عمل كثيرة لأبناء المنطقة ، وأكد القرينات أن الدعم المجتمعي لشركة يشكل دورا رياديا غير مسبوق في اللواء من حيث استمراريته السنوية .

مدير مدرسة ذكور القطرانة الثانوية مطلق الحجايا ومديرة مدرسة القطرانة اناث نور النعيمات أكدا أن حاجة المدارس إلى هذه المدافيء ملحة وجاءت في وقتها واعتبرا الدعم المقدم من الشركة مهما في دعم مسيرة التعليم في مدارس اللواء .

























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