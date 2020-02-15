54مليون دينار أرباح مصفاة البترول قبل الضريبة

وطنا اليوم-ارتفعت ارباح شركة مصفاة البترول قبل الضريبة العام الماضي لتبلغ 9ر53 مليون دينار، مقارنة مع 7ر42 مليون دينار لعام 2018، بحسب افصاح الشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة عمان.

كما ارتفعت ارباح الشركة بعد الضريبة العام الماضي لتبلغ 1ر45 مليون دينار، مقارنة مع 8ر36 مليون دينار عن العام الذي سبقه.

وقالت الشركة في افصاحها: إن العلاقة المالية للشركة مع الحكومة انتهت منذ أيار 2018 والتي كانت تحدد ربح الشركة بمبلغ 15 مليون دينار سنويا، بعد تخفيض كلفة الاسطوانات الهندية، وأصبحت الشركة تعمل على أسس تجارية بنشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز وما زالت مستمرة بتخفيض كلفة الاسطوانات الهندية والتي تنتهي نهاية العام الحالي.

وأشارت الشركة إلى أن الأرباح ناتجة عن أنشطة مصنع الزيوت والشركة التابعة لها، وشركة تسويق المنتجات البترولية والشركات التابعة لها، لافتة إلى أنها ما زالت مستمرة بمعالجة النقاط العالقة مع الحكومة والتي يمكن أن يكون لها أثر مالي على نتيجة الأعمال النهائية.

يذكر أن رأس مال الشركة المصرح به بلغ 100 مليون دينار.